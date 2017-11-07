Выставка достижений экономики Узбекистана «Made in Uzbekistan» проходит 7−9 ноября в столичном «Узэкспоцентре».

220 отечественных производителей экспортно-ориентированной продукции всех промышленных отраслей представляют более 10 тысяч товаров и продуктов автомобильной, легкой, электротехнической, химической, горно-металлургической, мебельной промышленности, строительной индустрии, фармацевтической отрасли, образования и других сфер.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов на церемонии открытия выставки отметил, что она призвана способствовать продвижению отечественных промышленных компаний, инновационных достижений и научно-производственного потенциала республики.

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