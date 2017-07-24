Узбекистан на паралимпийском ЧМ: 7 медалей, мировой и азиатский рекорды

Легкоатлеты Узбекистана завоевали семь медалей паралимпийского чемпионата мира в Лондоне, обновив мировой и азиатский рекорды.

Сборная Узбекистана завоевала семь медалей и обновила мировой и азиатский рекорды на прошедшем 14−23 июля в Лондоне паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике, сообщили «Газете.uz» в Национальной паралимпийской ассоциации.

В последний день соревнований узбекистанцы пополнили копилку сборной двумя серебряными медалями. В дисциплине по толканию ядра среди женщин София Бурханова с результатом 14.76 м удостоилась «серебра». Первое место заняла итальянка Ассунта Леньянте (15,82 м), третье — Ребека Альварес из Мексики (13,05 м). Ранее София Бурханова выиграла серебряную медаль в метании диска (38,17 м).

Среди мужчин в толкании ядра Хусниддин Норбеков стал вице-чемпионом мира с результатом 14.87 м. Лучший результат показал литовец Миндаугас Билюс (16,26 м), в то время как еще один представитель Литвы Донатас Дундзис получил бронзовую медаль (13,13 м).

По итогам 10 дней первенства мира «Лондон-2017» сборная Узбекистана заняла 19-е место в общем зачете среди 66 команд, завоевав три золотые и четыре серебряные медали. Александр Свечников в метании копья установил новый мировой рекорд, в то время как Дониёр Салиев в прыжках в длину обновил лучший результат в Азии.

В рамках турнира 1050 паралимпийцев состязались за 213 комплектов медалей.