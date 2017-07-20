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Фото: Кадр видео из Твиттер-аккаунта Международного паралимпийского комитета

Александр Свечников обновил мировой рекорд на паралимпийском ЧМ

Спортсмены Узбекистана завоевали еще две золотые медали паралимпийского чемпионата мира в Лондоне.

Сегодня, 14:01   Спорт  

Александр Свечников и Нозима Каюмова из Узбекистана завоевали «золото» и «серебро» паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего 14−23 июля в Лондоне, сообщили «Газете.uz» в Национальной паралимпийской ассоциации.

В метании копья Александр Свечников установил новый мировой рекорд с результатом 71,01 м и стал обладателем золотой медали первенства мира. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежит Свечникову (70 м). Второе место занял Никпараст Саджад из Ирана (61,88 м). «Бронзы» удостоился испанец Кабрера Лэсер с результатом 61,53 м.

«Я очень долго готовился к этому соревнованию. Самое главное, что я не травмировался, поэтому смог улучшить свой личный максимум. Ключом к этому результату была моя мать, которая тренирует меня, моя семья — сестра и брат, которые являются первоклассными спортсменами и главными моими вдохновителями, а также моя команда и народ Узбекистана. Я также хочу сказать спасибо всем болельщикам на стадионе и людям, которые меня поддерживают», — сказал 19-летний спортсмен из Узбекистана.

В этой же дисциплине среди женщин Нозима Каюмова завоевала серебряную медаль с результатом 41,25 м. Первое место заняла китаянка Ю Пин Чжао (42,72 м), третье — спортсменка из Австрии Наталья Эдер (38,37 м).

Напомним, ранее высших наград также удостоились Хуснуддин Норбеков в метании диска и Дониёр Салиев в прыжках в длину.

Текст: «Газета.uz»      302

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