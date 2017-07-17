Дониёр Салиев принес Узбекистану «золото» на паралимпийском ЧМ в Лондоне

Паралимпиец Дониёр Салиев стал чемпионом мира по прыжкам в длину и обновил рекорд Азии.

Легкоатлет из Узбекистана Дониёр Салиев завоевал золотую медаль паралимпийского чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит 14−23 июля в Лондоне. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

В соревнованиях по прыжкам в длину Дониёр Салиев с результатом 7,18 м обновил рекорд Азии (прежний — 7,09 м). Серебряной медали удостоился швед Тобиас Джонссон (6,99 м), бронзовую награду выиграл Сергей Бурдуков из Беларуси (6,77 м).

Узбекистанец заявил, что желал освоить более длинную дистанцию. «Пять лет назад я выступал здесь в тройном прыжке и занял седьмое место. Сейчас я — чемпион мира. Сложно описать словами, что я чувствую. Мой первый титул чемпиона мира — это очень важное достижение в моей карьере, как и рекорд Азии. Я наслаждался каждым моментом соревнований и даже надеялся на большее — ожидал, что прыгну дальше 7,20 м. Эта награда принадлежит моему народу, родителям, моему тренеру, нашему Президенту и, самое главное, мне. Я много трудился для достижения этой цели», — сказал он.

Напомним, 15 июля представитель Узбекистана Хуснуддин Норбеков в метании диска также завоевал золотую медаль. В последующие дни турнира представители Узбекистана будут участвовать в соревнованиях по метанию ядра и диска, а также в беге на различные дистанции.