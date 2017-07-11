Президент принял заместителя председателя правительства Туркменистана

Рашид Мередов.
Фото: Канал «Узбекистан»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 июля принял заместителя председателя Кабинета Министров — министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом, сообщило УзА.
Стороны обсудили расширение сотрудничества между двумя странами, а также новые направления партнерства.
В настоящее время компаниями и предприятиями Узбекистана и Туркменистана реализуются соглашения на сумму более 200 млн долларов.
Осуществлена поставка в Туркменистан очередной партии хлопкоуборочных машин, культиваторов и другой современной техники. В этом месяце в Ашхабаде начнет работу Торгово-сервисный центр.
Ведутся ремонт и модернизация подвижного состава железных дорог Туркменистана на базе предприятий «Узбекистон темир йуллари».
С открытием автомобильного и железнодорожного мостов «Туркменабад-Фараб» увеличились объемы транзитных перевозок между странами. Только по железной дороге транзит экспортных грузов Узбекистана по территории Туркменистана вырос на 25%.
В Ташкенте начаты работы по созданию парка «Ашхабад».
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