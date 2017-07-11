Президент принял заместителя председателя правительства Туркменистана

Шавкат Мирзиёев и зампредседателя Кабинета Министров Туркменистана Рашид Мередов обсудили развитие сотрудничества двух стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 июля принял заместителя председателя Кабинета Министров — министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом, сообщило УзА.

Стороны обсудили расширение сотрудничества между двумя странами, а также новые направления партнерства.

В настоящее время компаниями и предприятиями Узбекистана и Туркменистана реализуются соглашения на сумму более 200 млн долларов.

Осуществлена поставка в Туркменистан очередной партии хлопкоуборочных машин, культиваторов и другой современной техники. В этом месяце в Ашхабаде начнет работу Торгово-сервисный центр.

Ведутся ремонт и модернизация подвижного состава железных дорог Туркменистана на базе предприятий «Узбекистон темир йуллари».

С открытием автомобильного и железнодорожного мостов «Туркменабад-Фараб» увеличились объемы транзитных перевозок между странами. Только по железной дороге транзит экспортных грузов Узбекистана по территории Туркменистана вырос на 25%.

В Ташкенте начаты работы по созданию парка «Ашхабад».