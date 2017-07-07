Негосударственные нотариусы снова появятся в Узбекистане

Законопроекты, которые разрешат и будут регламентировать деятельность негосударственных нотариусов в Узбекистане, находятся на стадии разработки. Эта мера направлена на развитие конкуренции и улучшение качества нотариальных услуг., сообщил начальник управления Министерства юстиции Ином Кудратов на пресс-конференции в пятницу.

На мероприятии также были обнародованы итоги общественного опроса о работе нотариальных контор, проведенного Центром «Стратегия развития» в июне для анализа проблем сферы и изучения общественного мнения.

В исследовании приняли участие 1104 человека со всего Узбекистана. 58,1% из них составили респонденты из Ташкента. Большинство опрошенных граждан (32,1%) пользовались услугами нотариальных контор за последний месяц.

О необходимости кардинально реформировать сферу нотариата, увеличить число контор, разрешив частную нотариальную практику, заявили 588 респондентов.

64,9% респондентов заявили, что стали свидетелями незаконных действий во время пользования нотариальными услугами. 678 респондентов сообщили, что сотрудники контор запрашивали большую плату, чем указано в прейскуранте.

Большинство опрошенных — 788 человек — заявили о проблеме ожидания нотариального заверения в течение несколько часов или дней.

771 респондент считает необходимой оптимизацию списка требуемых документов и создание единой базы данных для решения существующих проблем. 691 опрошенный считает, что нужно радикально пересмотреть систему платежа за нотариальные услуги и обеспечить их прозрачность.