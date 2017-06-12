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Центр «Стратегия развития» проводит опрос о работе нотариальных контор

Жители Узбекистана могут поделиться мнением о работе нотариальных контор, пройдя опрос Центра «Стратегия развития».

Сегодня, 13:36   Общество  

Центр «Стратегия развития» проводит социальный опрос по оценке деятельности нотариальных контор Узбекистана.

Пользователям предлагается ответить на ряд вопросов, например, когда они в последний раз пользовались услугами нотариальных контор и знают ли размер государственной пошлины за услуги.

Граждане, ставшие свидетелями незаконных действий со стороны нотариальных контор, могут указать в ответе один из вариантов таких ситуаций, например, взимание большей суммы, чем указано в прейскуранте, требование дополнительных документов или необоснованное уклонение от предоставления услуг. Есть также возможность оставить свой вариант ответа, поделившись опытом.

Опрос затрагивает и проблемные ситуации при посещении нотариуса. На вопрос «Каких проблем в деятельности нотариальных контор вы были свидетелем?» предлагается несколько вариантов ответа. Среди них: нехватка сотрудников нотариальных контор, неуважительное отношение с их стороны, ожидание по нескольку часов или дней для получения нотариального заверения, хорошее обслуживание по знакомству, дальнее расположение конторы от места жительства, неумение сотрудников пользоваться технологиями и др.

Пользователи могут поделиться мнением о том, какие меры должны быть предприняты для решения проблем в нотариальной системе.

Опрос проводится до 17 июня для «глубокого анализа проблем в данной сфере» и реализации задач по автоматизации деятельности нотариальных контор и централизованному ведению счета всех нотариальных соглашений, установленных Стратегией действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.

Текст: «Газета.uz»      102
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