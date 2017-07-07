Мурад Назаров, Азиза Умарова и Лазиз Адхамов — об образовании, опыте на пути к успеху и примерах других стран для развития Узбекистана.

На недавнем заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте ряд предпринимателей и экспертов выступил с обращением к молодежи. «Газета.uz» знакомит читателей с некоторыми выступлениями.

Основатель девелоперской компании Murad Buildings Мурад Назаров считает, что молодым людям нужно пытаться решать возникающие проблемы в первую очередь самим, независимо от их сложности.

«Я понял одно: если я что-то не сделаю сам, никто за меня стараться не будет. Какая бы ни была проблема, я должен в первую очередь сам понять, как я могу решить ее. Если не стремиться самому, а сваливать проблему на других, она не решится», — заявил он.

По словам Мурада Назарова, предприниматели должны стать примером для молодежи, поддерживать их и делиться опытом.

«За последний год предпринимательство начало быстро развиваться из-за большого внимания к этой сфере. Сейчас большое внимание уделяется молодежи. Если поддерживать идейных и инициативных ребят или хотя бы не мешать им, если наладить систему стимулирования, если показать путь успеха наставников, это воодушевит людей вокруг», — уверен предприниматель.

В своей деятельности Мурад Назаров концентрируется на развитии профессиональных качеств сотрудников. «Наш штат не доходит и до 100 человек. Мы должны уделять больше внимания повышению производительности труда, а с постепенным развитием экономики будут появляться новые рабочие места», — считает бизнесмен.

Азиза Умарова, советник по инновациям в госсекторе Глобального центра ПРООН по госуправлению в Сингапуре, рассказала о внимании к образованию в этой стране.

«В Сингапуре царит культ образования, культ знаний. За целый год я ни разу не увидела ни одного случая, чтобы молодежь праздно проводила время в кофейнях или на улице. Сингапурцы уделяют колоссальное внимание получению новых знаний именно в семье, а после — в школе и университетах», — сообщила она.

Именно потенциал каждого человека, его способности, умственный вклад в инновационный сектор экономики является ключевым в настоящее время, уверена Азиза Умарова.

Она отметила, что Узбекистан — одна из немногих стран, где до сих пор сохранена система внешкольного развития молодежи. «Учителя, которые занимаются развитием навыков, компетенций, музыкальные школы, спортивные секции — в очень многих республиках бывшего Союза этого уже нет. Но при всем этом уделяют ли внимание в равной степени родители, чтобы воспользоваться имеющимися ресурсами?» — заявила эксперт.

Азиза Умарова согласилась с тем, что надеяться на кого-то в создании рабочих мест нельзя. «Сегодняшняя модель рыночной экономики во всем мире такова, что и в Сингапуре, и в США, и в Великобритании, и в Швейцарии огромное количество самозанятых. Культура стартапов, предприниматели, которые создают инновационные проекты, рабочие места, мне кажется, должны быть флагманом нашей экономики на ближайшие 20 лет», — отметила она.

Потенциал и талант молодежи, генетическая память предков, трудолюбие, старательность — все это дает основания полагать, что Узбекистан имеет все шансы поднять удельный вес стартапов и предпринимательства в ВВП, уверена Азиза Умарова.

Она предложила изучить опыт других стран и с учетом появления новых кадров в Министерстве народного образования пересмотреть структуру предметов, которые преподаются в школах.

«В Сингапуре огромное внимание уделяется науке — экспериментальные лаборатории в школах, где есть 3D-принтеры, развивается преподавание кодирования. С шестилетнего возраста и мальчики, и девочки обучаются кодированию. В Тайване, Грузии, Эстонии то же самое. Возможно, стоит уделять больше внимания химии и биологии, потому что биотехнологии в будущем, по расчетам Всемирного экономического форума, будут приносить больший вклад в ВВП стран», — отметила Азиза Умарова.

Менеджер по работе с клиентами SAP в Узбекистане, основатель компании TOP-Contact и соучредитель Bookcafe Лазиз Адхамов привел слова, которые сказал своему сыну во время месячного пребывания в Сингапуре.

«Если я лучший в Ташкенте, то я смогу легко обеспечивать свою семью. Но времена меняются. Через пять-шесть лет для такого бизнеса не будет границ… Твои конкуренты, которые занимаются своим развитием, живут в Южной Корее, Сингапуре, Индии, Бразилии, Мексике», — рассказал он.

Лазиз Адхамов отметил важность указа Президента о создании инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center и привел пример Беларуси, где один программист, который платит в 10 раз меньше налогов, в конце года приносит больше пользы государству, чем 12 человек, работающих на заводе.

«Можно сетовать на сложности и проблемы в Узбекистане, но если тебя и твое окружение что-то не устраивает, то реши этот вопрос, помоги себе и другим, заработай на этом», — подчеркнул он.