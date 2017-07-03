Заместитель министра народного образования по вопросам молодежи Алишер Саъдуллаев и заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев рассказали журналистам о поставленных перед ними целях и задачах на первые 100 дней работы на новых должностях. Встреча с ними прошла в рамках заседания Международного пресс-клуба в понедельник.

22-летний Алишер Саъдуллаев отметил, что прошедший в пятницу курултай (съезд) движения молодежи «Камолот» (преобразовано в Союз молодежи) с участием Президента Шавката Мирзиёева стал действительно важным событием для молодежи. «Теперь мы можем открыто говорить с Президентом, напрямую рассказывать о своих проблемах, он стал нашим доверенным лицом», — заявил он.

Назначение двух молодых людей на руководящие посты вызвало большой резонанс в социальных сетях. Если часть пользователей задается вопросом, не слишком ли молоды они для таких важных должностей, то другие считают, что именно молодым настало время дать дорогу. Сам Алишер Саъдуллаев признался: «Мне пришлось удалить аккаунт из-за большого количество сообщений и вопросов».

По его словам, он уже поставил перед собой цели, определился с количеством проектов и дней для их реализации. «Приложу все усилия, чтобы молодежь стала активной в жизни общества», — подчеркнул он.

Замминистра считает, что всей молодежи необходимо объединиться, а не выделять одного лидера и следовать за ним. «У нас есть энергия и энтузиазм, мы будем бороться. Если придется работать по 24 часа, будем работать 25. Но нам нужен опыт. Чтобы его наработать, мы будем учиться каждый день, совершенствоваться, брать пример у развитых стран», — сказал он.

Система народного образования включает в себя 5 миллионов детей, из которых 4 миллиона посещают дошкольные образовательные учреждения. «Мы должны уделять больше внимания детям из детских садов. Они должны быть готовы к школе по пяти критериям, в том числе по коэффициенту интеллекта и эмоциональному интеллекту. У нас, оказывается, это все есть, но нужно внедрять это на практике. Самое главное — нужно наладить связь между родителями и воспитателями детсадов», — подчеркнул замминистра.

Президент не зря назначил представителя молодежи на такую должность, он хотел сообщить молодым людям, что не нужно бояться выступать и делиться своими идеями, считает Алишер Саъдуллаев. «Я справлюсь с возложенной задачей. Вполне возможно, в следующем году выйдут еще десять таких же ребят. В тот день они боялись выступить перед Президентом. Их должно стать больше. Я постараюсь доказать это», — сказал он.

Рассказывая о планах на первые 100 дней своей деятельности, Алишер Саъдуллаев отметил, что в первую очередь займется изучением состояния дел в детсадах, внедрением новых систем, посещением областей для личного ознакомления с условиями. В выходной день он уже посетил две школы в Ташкенте — одну с высокими и одну с низкими показателями. «Нужно знать разницу между ними, изучить проблемы, чтобы понять, какой путь предстоит проделать», — сказал замминистра.

Говоря о студентах вузов, Алишер Саъдуллаев отметил, что их нужно поддерживать, а не оказывать давление вопросами о том, как они намерены окупить деньги, затраченные на обучение. «Неправильно задавать такие вопросы, мы не должны оказывать давления. Молодежь, в свою очередь, не должна сомневаться в своем ответе. Не должна думать: „Что я буду делать, где буду работать?“, а жить вопросом: „Сколько рабочих мест я смогу создать?“», — считает он.

25-летний Олимжон Туйчиев привел пример положительного влияния развитости науки и технологий на экономический рост стран. В Узбекистане для развития этих направлений есть все возможности, включая потенциал, навыки и мотивацию молодых людей, отметил он.

Заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям убежден, что нужно популяризировать науку и технологии по всей республике. Один из примеров — ежегодный конкурс «Молодые робототехники».

«Многие думают, что робототехника — очень сложное направление, и для его развития нужны большие средства. Я не соглашусь с этим. Если говорить о личном примере, то я окончил обычную школу в городе Бекабаде Ташкентской области, потом перешел в колледж, а в Туринском политехническом университете уже начал заниматься робототехникой», — рассказал он.

В первые 100 дней работы на новой должности Олимжон Туйчиев намерен рассмотреть распределение квот в докторантуре, открыть отдел по поддержке молодых ученых и стартапов, заняться созданием мини-технопарков и привлечением докторантов к изучению проблем компаний-производителей.