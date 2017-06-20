РУ O`Z ЎЗ
20 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

МВД опубликовало список организаций Ташкента, задолжавших по штрафам УБДД

МВД опубликовало список организаций, автомобили которых многократно фиксировались камерами при нарушениях ПДД.

Сегодня, 12:01   Общество  

ГУБДД МВД Узбекистана опубликовало список юридических лиц Ташкента, задолжавших по штрафам за многократные нарушения правил дорожного движения с участием закрепленных за ними автомобилей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано за тремя автомобилями Hyundai H1, принадлежащими ООО «Hospital Doctor Di», — в сумме 43 (23+12+8). В списке значатся и другие частные клиники — ООО «Doctor-Servis» с автомобилем Hyundai Starex (8 нарушений), ООО «Doctor Profi» с машиной Hyundai H1 (7) и ООО «Центр здравоохранения» с Hyundai H1 (6).

Вероятно, это автомобили скорой помощи. Согласно действующему порядку, для прекращения административных дел о нарушениях организации-владельцы автомобилей должны предоставить документы, подтверждающие выполнение неотложных служебных заданий.

На втором месте рейтинга — ООО «Millenium Group», чей водитель на автомобиле Nexia совершил 13 нарушений. На третьем месте — машина Epica хокимията Ташкента — 12 нарушений, которая фигурировала и в майской сводке о нарушениях ПДД.

Всего в списке указано 62 автомобиля. ГУБДД предупреждает, что при отсутствии оплаты штрафа по истечении 60 дней со дня вынесения постановления о нем транспортное средство может быть задержано.

Текст: «Газета.uz»      5 299
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:14

Количество преступлений за четыре месяца снизилось на 7,3%

Сегодня, 12:00

Mybooking.uz облегчит бронирование номера в отелях Узбекистана

Сегодня, 10:25

Видео. Диана Нуритдинова: «Люблю делать женщин красивее»

Сегодня, 09:00

Real House предоставляет скидку на покупку квартир в честь месяца Рамадан

Вчера, 22:52

Торгово-промышленная палата реформируется

Вчера, 20:32

Квота на паломничество умра увеличена до 10 тысяч

Вчера, 18:06

Опросы родителей об 11-летнем образовании пройдут по всей стране

Вчера, 17:47

Президент Узбекистана выразил соболезнования Португалии

Популярное

Маршруты автобусов изменены из-за строительства путепровода на ТМКАД

Госдолю в коммерческих банках увеличат на полмиллиарда долларов

Квота на паломничество умра увеличена до 10 тысяч

Медколледж Боровского не будет принимать учащихся на новый учебный год