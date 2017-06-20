МВД опубликовало список организаций Ташкента, задолжавших по штрафам УБДД

ГУБДД МВД Узбекистана опубликовало список юридических лиц Ташкента, задолжавших по штрафам за многократные нарушения правил дорожного движения с участием закрепленных за ними автомобилей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано за тремя автомобилями Hyundai H1, принадлежащими ООО «Hospital Doctor Di», — в сумме 43 (23+12+8). В списке значатся и другие частные клиники — ООО «Doctor-Servis» с автомобилем Hyundai Starex (8 нарушений), ООО «Doctor Profi» с машиной Hyundai H1 (7) и ООО «Центр здравоохранения» с Hyundai H1 (6).

Вероятно, это автомобили скорой помощи. Согласно действующему порядку, для прекращения административных дел о нарушениях организации-владельцы автомобилей должны предоставить документы, подтверждающие выполнение неотложных служебных заданий.

На втором месте рейтинга — ООО «Millenium Group», чей водитель на автомобиле Nexia совершил 13 нарушений. На третьем месте — машина Epica хокимията Ташкента — 12 нарушений, которая фигурировала и в майской сводке о нарушениях ПДД.

Всего в списке указано 62 автомобиля. ГУБДД предупреждает, что при отсутствии оплаты штрафа по истечении 60 дней со дня вынесения постановления о нем транспортное средство может быть задержано.