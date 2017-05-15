ГУВД опубликовало рейтинг нарушителей ПДД за неделю

Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало рейтинг нарушителей правил дорожного движения за период 6−13 мая. В пятерке оказались четыре автомобиля, принадлежащих столичным предприятиям, и одно транспортное средство, находящееся в ведении хокимията Ташкента.

Рейтинг возглавил автомобиль Malibu (государственный номерной знак 01 216 WDA), который камеры фото- и видеофиксации отметили 17 раз. Из них 16 раз — за превышение скоростного режима и один раз — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль принадлежит предприятию GOLD AIR TRAVEL, зарегистрированному в Чиланзарском районе столицы. Общая сумма штрафа составила более 8,087 млн сумов.

На втором месте — Lacetti (госномер 01 305 YDA), принадлежащий ООО BILOL MYAGKAYA KROVLYA. Управлявшее автомобилем лицо 13 раз нарушило ПДД, 11 раз превысив скорость и дважды проехав на «красный». Водителю зарегистрированного в Юнусабадском районе общества необходимо оплатить штраф в размере более 2,8 млн сумов.

Автомобиль марки Epica (госномер 01 206 ТВА), принадлежащий Дирекции по использованию административных зданий хокимията Ташкента, зарегистрированной в Мирабадском районе столицы, пять раз превысил скоростной режим и семь раз проехал на запрещающий сигнал светофора. Общая сумма превышает 2,8 млн сумов.

На четвертом месте автомобиль Nexia (госномер 01 270 ТТС), 11 раз зафиксированный камерами при нарушении ПДД. Водителю транспортного средства, зарегистрированного в Алмазарском районе ООО ORANGE TAXI, предстоит выплатить штраф в размере свыше 2,096 млн сумов за 8 фактов превышения скорости и 3 проезда на запрещающий сигнал светофора.

Замыкает пятерку «лидеров» Malibu (госномер 01 077 VDA), принадлежащий зарегистрированному в Сергелийском районе Ташкента предприятию GLOBAL BUILDING MACHINERY. Автомобиль был отмечен камерами девять раз. Из них восемь — за превышение скоростного режима и один раз — за проезд на «красный». Общая сумма штрафа составила более 2,69 млн сумов.