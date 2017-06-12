Как будет работать онлайн-прием документов в ТУИТ

В этом году абитуриенты Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) смогут подать документы для поступления в этот вуз удаленно — воспользовавшись бесплатной электронной услугой на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Ее разработал Центр развития системы «Электронное правительство» (ЦРСЭП) совместно с ТУИТ.

«Газета.uz» попросила начальника департамента ЦРСЭП Музаффара Исламова рассказать о том, как воспользоваться этой услугой.

— Когда и как появилась идея создать электронную услугу подачи документов для поступления в бакалавриат ТУИТ на Едином портале интерактивных государственных услуг?

— Необходимость введения этой услуги мы изучали в прошлом году. Было выявлено, что за прошлый год во все вузы страны было подано 663 тысячи заявок от абитуриентов. Из них 10,6 тысячи были поданы в ТУИТ.

Абитуриенты зачастую приезжают для подачи документов издалека, например, в Ташкент из Каракалпакстана. Это очень накладно. Приехав, нужно было выждать очередь в приемную комиссию, а после подачи — ждать до 28−30 июля получения пропуска Государственного тестового центра на экзамены — ДТМ. Значит, либо прожить это время в Ташкенте, либо приехать еще раз. Электронная услуга позволяет устранить эти неудобства и сократить расход времени и средств.

С учетом всего этого в прошлом году РСЦЭП и ТУИТ запускали пилотный проект по оказанию услуги. В этом году была проведена ее оптимизация и улучшение. В частности, после тестирования и анализа фидбека от пользователей мы упростили заполнение заявки, а также минимизировали количество документов при подаче заявления.



Теперь абитуриентам из регионов, да и из Ташкента не обязательно приезжать в вуз — можно воспользоваться электронной услугой подачи документов для поступления в бакалавриат ТУИТ на портале ЕПИГУ. Все просто: нужно заполнить электронную форму, получить подтверждение подачи документов и приехать в вуз, чтобы получить допуск ДТМ.



Надо отметить, что в этом году услуга не распространяется на пять филиалов ТУИТ, только на сам университет.



— Как воспользоваться электронной услугой подачи документов в ТУИТ?

— Услуга будет действовать с 9:00 15 июня до 18:00 10 июля. Нужно зайти на новую версию Единого портала интерактивных государственных услуг и авторизоваться или зарегистрироваться через единую систему идентификации OneID. При регистрации в OneID нужно ввести персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), серию и номер паспорта, а также ввести контактный телефон. Далее, авторизовавшись на Едином портале, абитуриентам необходимо через свой персональный кабинет в разделе «Образование» выбрать услугу «Подача документов на поступление в бакалавриат ТУИТ».

При клике на услугу «Подача документов на поступление в бакалавриат ТУИТ», открывается оферта, с которой необходимо ознакомиться и указать согласие для прохождения на следующий шаг. Далее появляется заполненная форма с персональными данными абитуриента, автоматически полученными из базы данных физических лиц Государственного центра персонализации при Кабинете Министров Узбекистана.



На втором шаге абитуриенту понадобится только указать контактный телефонный номер. На третьем шаге, в основной части заявления, нужно выбрать направление образования, язык обучения, указать наименование учебного заведения и год его окончания, загрузить фото и сканированные копии (в формате PDF) документа, подтверждающего окончание средней школы (аттестат), либо среднего специального или профессионального образовательного учреждения (диплом) и документа о военной обязанности (приписной или военный билет — для мужчин). Нужно также загрузить цветное фото.



Требования к фото: размер 3,5×4,5, в формате JPG, JPEG или PNG, цветное, на белом фоне, стиль одежды — официальный. Запрещается использование графических редакторов для изменения подлинной версии фотографии. При обнаружении использования подобных программ заявителю будет отказано в приеме документов в электронном в виде.

Далее нужно будет указать контактный телефон родителей.



Затем следуют поля для дополнительной информации. Их заполняют абитуриенты, которые имеют право на льготы. Сюда нужно занести информацию об инвалидности, потере родителей или кормильца, пребывании в доме «Мехрибонлик» или срочной службе в Вооруженных Силах.

После отправки заявления в течение трех дней в персональный кабинет заявителя приходит подтверждение о том, что ТУИТ принял документы на поступление. Этот файл нужно сохранить, распечатать и явиться с ним в вуз, чтобы забрать допуск ДТМ — допуск к экзаменам.



Данная расписка (подтверждение) и является результатом оказания услуги.



Подача заявки онлайн через ЕПИГУ абсолютно равнозначна приезду в ТУИТ и подаче документов в приемную комиссию. Документы, поданные через Единый портал, будут рассмотрены точно в таком же порядке, как и документы, поданные на месте.

— Нужна ли электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для подачи документов?

— Да, ЭЦП обязательна.Она удостоверяет личность абитуриента при подаче документов онлайн. ЭЦП можно получить в районных отделениях налоговой инспекции. Подать заявку на получение ЭЦП и оплатить можно как в самой инспекции, так и онлайн с помощью мобильного банкинга на ЕПИГУ.

— Нужно ли загружать сканированную копию медицинской справки формы 086-У?

— Медицинскую справку загружать на сайт не надо. Ее нужно будет предоставить в ТУИТ вместе с оригиналами документов после поступления.

— Сколько, по вашим ожиданиям, абитуриентов ТУИТ воспользуются данной услугой?

— Как уже говорилось, в прошлом году 10,6 тысячи абитуриентов подали документы в бакалавриат ТУИТ. Думаю, в этом году эта цифра возрастет. Касательно того, сколько абитуриентов воспользуются электронной услугой — думаю, большого количества не будет, так как многие предпочитают пока сдавать документы лично на руки приемной комиссии. Но я считаю, что это скоро изменится, потому что год за годом актуальность цифровых госуслуг растет, а соответственно и увеличивается спрос и доверие аудитории.

— Услуга предоставляется бесплатно?

— Да, совершенно бесплатно.

— И будет доступна на узбекском и русском языках?

— Да, на узбекском и русском.

— Для внедрения услуги было использовано уже готовое программное обеспечение или разработано что-то уникальное?

— Это системное решение — разработка программистов Центра UZINFOCOM. Со своей стороны РСЦЭП разрабатывает механизм услуги и необходимые процедуры. Еще раз подчеркну: удаленная подача документов идентична подаче документов, когда абитуриент приносит и сдает их лично в руки работникам приемной комиссии.

— Каковы перспективы внедрения этой услуги в другие вузы страны?

— Так как ТУИТ является подведомственной организацией Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, решено было провести апробацию именно там. После этого мы хотели бы ввести онлайн-услугу подачи заявки на поступление во все вузы страны, как это делается во многих странах мира.

— ТУИТ в этом году внедрит биометрическую систему контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены. Расскажите о ней подробнее.

— Да, в этом году абитуриентов также ждет новшество — биометрическая система контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены. Порядок будет такой. Абитуриент приезжает в ТУИТ с паспортом и распечатанным подтверждением о принятии документов, чтобы получить допуск ДТМ. С помощью специального устройства будут считаны биометрические данные (отпечатки пальцев), которые сверяют с паспортными данными. Доступ к экзамену будет выдаваться на основе биометрических данных. Это исключит случаи правонарушений, когда одно лицо могло сдать экзамены за другое.