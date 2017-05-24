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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

ТУИТ внедрит биометрическую систему контроля доступа абитуриентов

ТУИТ внедрит биометрическую систему контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены.

Сегодня, 16:43   Общество  

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми в этом году внедрит собственную систему контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены.

Получение, обработку и хранение биометрической информации будет выполнять специальное программное обеспечение, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Система предусматривает организацию идентификационного пропускного механизма абитуриентов к месту тестовых испытаний. Будет создана единая база данных поступающих с применением сканеров отпечатков пальцев и сведений биометрические паспорта.

Как отмечается в сообщении, эта система не только упростит контроль допуска абитуриентов на экзамен, но и исключит фальсификацию результатов, оградив экзаменационные помещения от несанкционированного доступа посторонних лиц.

Кроме этого, в этом году документы от абитуриентов будут приниматься через Единый портал интерактивных государственных услуг. Это позволит уменьшить очереди при сдаче документов в приемную комиссию.

Текст: «Газета.uz»      1 232
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