ТУИТ внедрит биометрическую систему контроля доступа абитуриентов

ТУИТ внедрит биометрическую систему контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены.

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми в этом году внедрит собственную систему контроля и управления доступом абитуриентов на вступительные экзамены.

Получение, обработку и хранение биометрической информации будет выполнять специальное программное обеспечение, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Система предусматривает организацию идентификационного пропускного механизма абитуриентов к месту тестовых испытаний. Будет создана единая база данных поступающих с применением сканеров отпечатков пальцев и сведений биометрические паспорта.

Как отмечается в сообщении, эта система не только упростит контроль допуска абитуриентов на экзамен, но и исключит фальсификацию результатов, оградив экзаменационные помещения от несанкционированного доступа посторонних лиц.

Кроме этого, в этом году документы от абитуриентов будут приниматься через Единый портал интерактивных государственных услуг. Это позволит уменьшить очереди при сдаче документов в приемную комиссию.