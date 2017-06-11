Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал аральскую катастрофу примером того, как человек разрушает планету.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший в субботу Узбекистан, назвал аральскую катастрофу «предупреждением для всех нас» и примером того, как человек может разрушить планету.

«Исчезновение Аральского моря произошло не из-за изменения климата, а из-за неправильного управления человеком водными ресурсами», — заявил глава ООН после облета на вертолете акватории некогда четвертого по размеру закрытого моря.

Антониу Гутерриш побывал в Муйнаке, бывшем портовом городе, где сегодня находится «кладбище кораблей».

Аральская трагедия — «возможно, крупнейшая экологическая катастрофа нашего времени», сказал руководитель ООН. Она должна быть уроком для всех, чтобы мобилизовать мировое сообщество в выполнении Парижского соглашения по климату и чтобы подобные катастрофы не повторились.

В ходе своего визита в Узбекистан Антониу Гутерриш провел в Самарканде переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиёевым, на которых рассматривалось сотрудничество страны с ООН в контексте достижения Целей устойчивого развития, а также региональные проблемы.

Напомним, в 2010 году в сопровождении Шавката Мирзиёева, в то время занимавшего пост премьер-министра, Аральское море посетил тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун.