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Фото: Сарвар Урмонов / УзА

Президент Узбекистана встретился с генсеком ООН

Президент Узбекистана провел в Самарканде встречу с генеральным секретарем ООН.

Сегодня, 15:20   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Самарканде 10 июня, сообщило УзА.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ее организациями, актуальные вопросы регионального и международного характера, в частности, касающиеся смягчения последствий Аральской экологической катастрофы.

Рассмотрены вопросы укрепления глобальной безопасности и стабильности, решения социально-экономических и экологических проблем.

После встречи Шавкат Мирзиёев посетил место упокоения первого Президента Узбекистана и отдал дань уважения его памяти. На территории захоронения Ислама Каримова возводится мемориальный комплекс. Президент ознакомился с ходом строительных работ.

Текст: «Газета.uz»      2 402
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