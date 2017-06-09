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Фото: president.kg

Шавкат Мирзиёев встретился с Алмазбеком Атамбаевым

Президент Узбекистана провел встречу с Президентом Кыргызстана в рамках саммита ШОС в Астане.

Сегодня, 11:32   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках саммита ШОС в Астане провел встречу с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщило УзА.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нынешняя встреча с Президентом Кыргызстана послужит укреплению и расширению сотрудничества между странами, обогащению новым содержанием договоренностей, достигнутых на встрече в Самарканде.

Алмазбек Атамбаев отметил, что древние братские отношения узбекского и кыргызского народов, общность обычаев и традиций являются важным фактором в развитии взаимного сотрудничества.

В последнее время активизировались связи между двумя государствами. Президенты проводят диалог по телефону, осуществляется обмен делегациями на уровне правительств и регионов. Состоялись взаимные визиты представителей общественности двух стран в Андижан и Ош.

Президенты обсудили вопросы развития политического диалога и расширения социально-экономических связей, а также обменялись мнениями по ряду проблем регионального и международного характера.

Текст: «Газета.uz»      2 716
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