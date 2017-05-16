Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?

Фото: «Газета.uz»
Новое руководство компании «Тошшахартрансхизмат» на встречах с руководителями автобусных парков столицы 13 и 14 мая поставило перед ними ряд задач, сообщается на сайте компании.
Автопредприятиям, в частности, поручено обеспечить безопасность перевозки пассажиров, регулярность движение автобусов и улучшить культуру общения водителей и кондукторов с пассажирами.
Намечено «полностью удовлетворить» потребности населения в транспортных услугах. Ответом на жалобы жителей о нерегулярности движения и отсутствие транспорта в вечернее время должно стать налаживание движения автобусов строго по графику в течение всего дня — с 4:30 до 0:00 часов.
Планируется повысить заработную плату и разработать механизмы достойного стимулирования в зависимости от выполненной работы всех сотрудников предприятий «Тошшахартрансхизмат» — от слесарей и уборщиц до водителей и кондукторов.
Временно исполняющий обязанности председателя «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Халматов дал руководителям автопредприятий 10 дней на подготовку обоснованных предложений по выполнению описанных выше задач, а также коренному улучшению работы общественного транспорта Ташкента. Те, кто с этим не справится, могут быть уволены.
Для стимулирования пользования населением общественным транспортом компания планирует провести розыгрыш ценных призов среди покупателей месячных проездных карточек. На сайте компании говорится о таких возможных призах: для 10-тысячного покупателя — микроволновая печь, для 30-тысячного — телевизор, 50-тысячного — холодильник, 100-тысячного — автомобиль Matiz, 150-тысячного — Nexia, 200-тысячного — Malibu, 300-тысячного — Captiva и 500-тысячного — двухкомнатная квартира.
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Комментарии
Ещё пусть вернут на машруты большие автобусы. В час пик в них ехать невозможно. В жару людям плохо становится.
Хорошая новость. Если б ещё и водители не курили в салоне, было бы супер, и не играли в догонялки кто кого обгонит, и не стояли по долгу на остановках!
Чем устраивать не понятные розыгрыши лучше бы закупили автобусы с кондиционерами.
тогда и народ будет с удовольствием пользоваться городским транспортом
Предстоит трудоемкая работа по регулированию и управлению маршрутными перевозками, этими процессами должны заниматься не финансисты а именно специалисты эксплуатации. Надеемся опыт работы нового руководителя в скором будущем покажет положительный результат.
В такую жару самое главное — люки не забывали открыть и как улитка не ползли из одной остановки к другой
Если установить время движения транспорта с 4:30 до 0:00 (19,5 часов в сутки), то это значит, что необходимо увеличить количество смен. Один человек, тем более водитель автобуса не может безопасно управлять транспортным средством 19,5 часов. Значит необходимо, чтобы каждый день работало 2-3 смены т.е. число водителей/кондукторов/диспетчеров надо увеличить в 2 раза. Это окупится? Либо есть ли источник финансирования/субсидирования данной инициативы?