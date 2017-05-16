РУ O`Z ЎЗ
16 мая, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?

Движение строго по графику, уважительное отношение к пассажирам, работа до полуночи — перед автобусными парками столицы Узбекистана поставили новые задачи.

Сегодня, 20:56   Экономика  

Новое руководство компании «Тошшахартрансхизмат» на встречах с руководителями автобусных парков столицы 13 и 14 мая поставило перед ними ряд задач, сообщается на сайте компании.

Автопредприятиям, в частности, поручено обеспечить безопасность перевозки пассажиров, регулярность движение автобусов и улучшить культуру общения водителей и кондукторов с пассажирами.

Намечено «полностью удовлетворить» потребности населения в транспортных услугах. Ответом на жалобы жителей о нерегулярности движения и отсутствие транспорта в вечернее время должно стать налаживание движения автобусов строго по графику в течение всего дня — с 4:30 до 0:00 часов.

Планируется повысить заработную плату и разработать механизмы достойного стимулирования в зависимости от выполненной работы всех сотрудников предприятий «Тошшахартрансхизмат» — от слесарей и уборщиц до водителей и кондукторов.

Временно исполняющий обязанности председателя «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Халматов дал руководителям автопредприятий 10 дней на подготовку обоснованных предложений по выполнению описанных выше задач, а также коренному улучшению работы общественного транспорта Ташкента. Те, кто с этим не справится, могут быть уволены.

Для стимулирования пользования населением общественным транспортом компания планирует провести розыгрыш ценных призов среди покупателей месячных проездных карточек. На сайте компании говорится о таких возможных призах: для 10-тысячного покупателя — микроволновая печь, для 30-тысячного — телевизор, 50-тысячного — холодильник, 100-тысячного — автомобиль Matiz, 150-тысячного — Nexia, 200-тысячного — Malibu, 300-тысячного — Captiva и 500-тысячного — двухкомнатная квартира.

Текст: «Газета.uz»      6 120

Комментарии

  • Олеся Борисенко 16 мая 2017 21:02

    Ещё пусть вернут на машруты большие автобусы. В час пик в них ехать невозможно. В жару людям плохо становится.

  • МАКСИМ ЕНИЛЕЕВ 16 мая 2017 21:02

    Хорошая новость. Если б ещё и водители не курили в салоне, было бы супер, и не играли в догонялки кто кого обгонит, и не стояли по долгу на остановках!

  • Otto Wonbek 16 мая 2017 21:08

    Чем устраивать не понятные розыгрыши лучше бы закупили автобусы с кондиционерами.
    тогда и народ будет с удовольствием пользоваться городским транспортом

  • Murad Abidov 16 мая 2017 21:22

    Предстоит трудоемкая работа по регулированию и управлению маршрутными перевозками, этими процессами должны заниматься не финансисты а именно специалисты эксплуатации. Надеемся опыт работы нового руководителя в скором будущем покажет положительный результат.

  • Gregory Gaara 16 мая 2017 21:24

    В такую жару самое главное — люки не забывали открыть и как улитка не ползли из одной остановки к другой

  • Yuriy Naumov 16 мая 2017 21:24

    Если установить время движения транспорта с 4:30 до 0:00 (19,5 часов в сутки), то это значит, что необходимо увеличить количество смен. Один человек, тем более водитель автобуса не может безопасно управлять транспортным средством 19,5 часов. Значит необходимо, чтобы каждый день работало 2-3 смены т.е. число водителей/кондукторов/диспетчеров надо увеличить в 2 раза. Это окупится? Либо есть ли источник финансирования/субсидирования данной инициативы?


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:51

Хива и Шахрисабз стали городами областного подчинения

Сегодня, 17:17

Toyota планирует выпустить летающий автомобиль

Сегодня, 16:11

В руководстве «Тошшахартрансхизмат» произошли изменения

Сегодня, 16:00

Украина запретила доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Сегодня, 13:06

Холодильники Avalon — современные технологии в Узбекистане

Сегодня, 12:45

Ташкент пригласил всемирно известного архитектора Яна Гейла

Сегодня, 12:44

Дни культуры Узбекистана прошли в Таджикистане

Сегодня, 12:42

Эвакуацию в ТЦ Samarqand Darvoza вызвало ложное сообщение

Популярное

Ташкент развивает сотрудничество с Шымкентом

Шавкат Мирзиёев участвует в форуме «Один пояс, один путь»

Новые водительские удостоверения: форма меняется, а содержание?

«Узавтосаноат» и «Пежо Ситроен» открывают СП по выпуску легких коммерческих автомобилей