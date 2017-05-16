Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?

Движение строго по графику, уважительное отношение к пассажирам, работа до полуночи — перед автобусными парками столицы Узбекистана поставили новые задачи.

Новое руководство компании «Тошшахартрансхизмат» на встречах с руководителями автобусных парков столицы 13 и 14 мая поставило перед ними ряд задач, сообщается на сайте компании.

Автопредприятиям, в частности, поручено обеспечить безопасность перевозки пассажиров, регулярность движение автобусов и улучшить культуру общения водителей и кондукторов с пассажирами.

Намечено «полностью удовлетворить» потребности населения в транспортных услугах. Ответом на жалобы жителей о нерегулярности движения и отсутствие транспорта в вечернее время должно стать налаживание движения автобусов строго по графику в течение всего дня — с 4:30 до 0:00 часов.

Планируется повысить заработную плату и разработать механизмы достойного стимулирования в зависимости от выполненной работы всех сотрудников предприятий «Тошшахартрансхизмат» — от слесарей и уборщиц до водителей и кондукторов.

Временно исполняющий обязанности председателя «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Халматов дал руководителям автопредприятий 10 дней на подготовку обоснованных предложений по выполнению описанных выше задач, а также коренному улучшению работы общественного транспорта Ташкента. Те, кто с этим не справится, могут быть уволены.

Для стимулирования пользования населением общественным транспортом компания планирует провести розыгрыш ценных призов среди покупателей месячных проездных карточек. На сайте компании говорится о таких возможных призах: для 10-тысячного покупателя — микроволновая печь, для 30-тысячного — телевизор, 50-тысячного — холодильник, 100-тысячного — автомобиль Matiz, 150-тысячного — Nexia, 200-тысячного — Malibu, 300-тысячного — Captiva и 500-тысячного — двухкомнатная квартира.