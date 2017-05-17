Первое впечатление архитектора с мировым именем Яна Гейла о Ташкенте: здесь слишком много асфальта.

Датский архитектор Ян Гейл, прибывший во вторник в Ташкент, в среду провел для архитекторов и студентов краткий семинар о современной мировой архитектуре.

Накануне он в сопровождении хокима столицы Рахмонбека Усманова осмотрел комплекс Хазрати Имам, посетил Государственный музей истории Темуридов, метро Ташкента и мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий».

Выступая на семинаре, признанный мировой эксперт по вопросам качества городской среды и проектирования общественных пространств отметил, что ему пока рано делать выводы о столице Узбекистана, где он провел всего сутки. Но уже есть свои соображения, которыми он поделится позже.

«Я только могу сказать, что вы создаете очень много асфальта», — сформулировал свои первые впечатления в одной фразе Ян Гейл.

«Если бы я был мэром города, я бы убрал асфальт и преобразовал улицы в общественные пространства», — сказал он.

«Мне рассказывали, что раньше в Ташкенте было очень мало пробок. Хоким города привел мне такую цифру: каждый год в Ташкенте становится на 35 тысяч автомобилей больше. Я вас заверяю, вы очень скоро достигнете уровня [пробок] Москвы», — заявил архитектор.

«Очень важно иметь альтернативную стратегию развития», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», Ян Гейл сказал, что в следующие дни будет понятно, какое сотрудничество между ним и властями Ташкента может быть достигнуто, если наметится поле для совместной работы.

Ян Гейл за свою 50-летнюю деятельность оказал существенное влияние на создание в городах удобных и привлекательных для людей общественных пространств. На основе его рекомендаций по гуманизации общественных пространств значительное преобразование претерпели Копенгаген, Нью-Йорк, Сидней, Лондон, Мельбурн и другие города мира. Шесть книг его авторства, включая издание «Города для людей», переведены на 35 языков.

Подробнее о семинаре Яна Гейла и современных подходах к созданию в городах максимально комфортных условий для жизни и деятельности людей читайте в нашем материале в ближайшее время.