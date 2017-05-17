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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

«Вы создаете очень много асфальта» — Ян Гейл о Ташкенте

Первое впечатление архитектора с мировым именем Яна Гейла о Ташкенте: здесь слишком много асфальта.

Сегодня, 13:58   Общество  

Датский архитектор Ян Гейл, прибывший во вторник в Ташкент, в среду провел для архитекторов и студентов краткий семинар о современной мировой архитектуре.

Накануне он в сопровождении хокима столицы Рахмонбека Усманова осмотрел комплекс Хазрати Имам, посетил Государственный музей истории Темуридов, метро Ташкента и мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий».

Выступая на семинаре, признанный мировой эксперт по вопросам качества городской среды и проектирования общественных пространств отметил, что ему пока рано делать выводы о столице Узбекистана, где он провел всего сутки. Но уже есть свои соображения, которыми он поделится позже.

«Я только могу сказать, что вы создаете очень много асфальта», — сформулировал свои первые впечатления в одной фразе Ян Гейл.

«Если бы я был мэром города, я бы убрал асфальт и преобразовал улицы в общественные пространства», — сказал он.

«Мне рассказывали, что раньше в Ташкенте было очень мало пробок. Хоким города привел мне такую цифру: каждый год в Ташкенте становится на 35 тысяч автомобилей больше. Я вас заверяю, вы очень скоро достигнете уровня [пробок] Москвы», — заявил архитектор.

«Очень важно иметь альтернативную стратегию развития», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», Ян Гейл сказал, что в следующие дни будет понятно, какое сотрудничество между ним и властями Ташкента может быть достигнуто, если наметится поле для совместной работы.

Ян Гейл за свою 50-летнюю деятельность оказал существенное влияние на создание в городах удобных и привлекательных для людей общественных пространств. На основе его рекомендаций по гуманизации общественных пространств значительное преобразование претерпели Копенгаген, Нью-Йорк, Сидней, Лондон, Мельбурн и другие города мира. Шесть книг его авторства, включая издание «Города для людей», переведены на 35 языков.

Подробнее о семинаре Яна Гейла и современных подходах к созданию в городах максимально комфортных условий для жизни и деятельности людей читайте в нашем материале в ближайшее время.

Текст: «Газета.uz»      5 802

Комментарии

  • Акмаль Дадабаев 17 мая 2017 14:03

    Вряд ли будут его слушать наши чиновники надо же как-то продавать наши машины))) Хотя может и послушают, но это не точно)))

  • Russell Dash 17 мая 2017 14:08

    Стоит прислушаться, человек дело говорит.

  • Evgenia Valitskaya 17 мая 2017 14:10

    Ну наконец-то, может теперь прислушаются к мнению специалиста. Надо возвращать к старому Ташкенту, когда было много зелени, везде были маленькие фонтанчики, в арык журчала вода. У нас такой жаркий климат, что нужно больше деревьев, а асфальт нагревается и от него исходит жар.

  • Александр Круглов 17 мая 2017 14:11

    человек дело говорит, велосипеды покупайте лучше и вперёд!

  • Uzbekistan Koica 17 мая 2017 14:22

    Хотелось бы, чтобы эти реформы вслед за Ташкентом продолжились и в регионах страны


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