Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Датский архитектор Ян Гейл, прибывший во вторник в Ташкент, в среду провел для архитекторов и студентов краткий семинар о современной мировой архитектуре.
Накануне он в сопровождении хокима столицы Рахмонбека Усманова осмотрел комплекс Хазрати Имам, посетил Государственный музей истории Темуридов, метро Ташкента и мемориальный комплекс «Памяти жертв репрессий».
Выступая на семинаре, признанный мировой эксперт по вопросам качества городской среды и проектирования общественных пространств отметил, что ему пока рано делать выводы о столице Узбекистана, где он провел всего сутки. Но уже есть свои соображения, которыми он поделится позже.
«Я только могу сказать, что вы создаете очень много асфальта», — сформулировал свои первые впечатления в одной фразе Ян Гейл.
«Если бы я был мэром города, я бы убрал асфальт и преобразовал улицы в общественные пространства», — сказал он.
«Мне рассказывали, что раньше в Ташкенте было очень мало пробок. Хоким города привел мне такую цифру: каждый год в Ташкенте становится на 35 тысяч автомобилей больше. Я вас заверяю, вы очень скоро достигнете уровня [пробок] Москвы», — заявил архитектор.
«Очень важно иметь альтернативную стратегию развития», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», Ян Гейл сказал, что в следующие дни будет понятно, какое сотрудничество между ним и властями Ташкента может быть достигнуто, если наметится поле для совместной работы.
Ян Гейл за свою 50-летнюю деятельность оказал существенное влияние на создание в городах удобных и привлекательных для людей общественных пространств. На основе его рекомендаций по гуманизации общественных пространств значительное преобразование претерпели Копенгаген, Нью-Йорк, Сидней, Лондон, Мельбурн и другие города мира. Шесть книг его авторства, включая издание «Города для людей», переведены на 35 языков.
Подробнее о семинаре Яна Гейла и современных подходах к созданию в городах максимально комфортных условий для жизни и деятельности людей читайте в нашем материале в ближайшее время.
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Комментарии
Вряд ли будут его слушать наши чиновники надо же как-то продавать наши машины))) Хотя может и послушают, но это не точно)))
Стоит прислушаться, человек дело говорит.
Ну наконец-то, может теперь прислушаются к мнению специалиста. Надо возвращать к старому Ташкенту, когда было много зелени, везде были маленькие фонтанчики, в арык журчала вода. У нас такой жаркий климат, что нужно больше деревьев, а асфальт нагревается и от него исходит жар.
человек дело говорит, велосипеды покупайте лучше и вперёд!
Хотелось бы, чтобы эти реформы вслед за Ташкентом продолжились и в регионах страны