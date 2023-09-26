Агентство по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства получило 8 специально оборудованных автомобилей Toyota Hilux для улучшения борьбы с саранчой в республике, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Саранча наносит серьёзный вред посевам, что приводит к снижению количества и качества урожая, а также угрожает продовольственной безопасности населения. Более того, нашествие саранчи негативно сказывается на доходах фермеров, чья деятельность непосредственно связана с сельским хозяйством», — говорится в сообщении.

Как отмечалось на церемонии передачи автомобилей, своевременное реагирование на заселения саранчовых необходимо для предотвращения ущерба сельскохозяйственным культурам и пастбищам, а также для сведения к минимуму негативного воздействия противосаранчовых обработок на здоровье человека и окружающую среду.

Переданные пикапы Toyota Hilux переоборудованы для того, чтобы на них устанавливались опрыскиватели для проведения обработок против нашествий саранчи.

Обработка будет проводиться по технологии ультрамалообъемного опрыскивания (УМО), которая оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. За последние десятилетия технология УМО стала международным стандартом в борьбе с саранчой, по ней проводятся практически все противосаранчовые обработки под эгидой ФАО.

Технология УМО позволяет создать гомогенное инсектицидное облако, в котором примерно 80% капель препарата имеют диаметр от 50 до 150 мкм. По данным ФАО, именно такой размер капель является оптимальным для борьбы с саранчой, обеспечивая также и оптимальную густоту и равномерность покрытия обрабатываемых объектов.

Переданные пикапы также имеют все необходимое техническое оснащение для передвижения по труднодоступным местностям, что удобно при проведении обследований саранчи в регионах Узбекистана.