10 июня в 8:10 на пересечении улиц Афросиаб и Шарафа Рашидова в центре Ташкента в результате короткого замыкания произошло возгорание подземного кабеля.

Видеозаписи, на которых виден густой дым на фоне здания МВД Узбекистана и площади Космонавтов, появились в социальных сетях.

В пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что в 8:15 на место прибыли 9 пожарно-спасательных расчётов, в 9:08 возгорание было локализовано, в 9:15 огонь был ликвидирован.





В результате происшествия никто не пострадал. За процессом ликвидации ЧП следил министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев.

По данным корреспондента «Газеты.uz», на перекрёстке и близлежащих перекрёстках временно не работали светофоры.





В Ташкентском метрополитене сообщили, что тоннель, где проходит кабель, не связан с системой метро, и инцидент на работу подземки не повлиял.

Позже компания «Региональные электрические сети» сообщила, что был повреждён кабель, идущий от подстанции 35/10/6 кВ «Узбекистан». Потребители электричества в махаллях «Конституция» и «Юнус Ражабий» Яккасарайского района, а также в махаллях «Абдулла Авлоний» и «Ат-Термизий» Мирабадского района на время ремонта отключены от электроснабжения.