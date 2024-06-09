Посольство США в Узбекистане с 10 июня запускает новую систему подачи заявления на визу, сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Заявители теперь смогут оплатить визовые сборы, записаться на собеседование для получения неиммиграционной визы и воспользоваться услугами по доставке документов.

Визовые сборы будут оплачиваться не в посольстве США, а до регистрации записи на собеседование. Сделать это можно будет либо наличными в Tenge Bank, либо картой в долларах онлайн.

Новая система записи на собеседование по неиммиграционным визам будет функционировать на сайте ais.usvisa-info.com.

Заявители, соответствующие требованиям для подачи документов на обновление визы без прохождения собеседования, смогут подать заявление на визу с помощью курьерской службы и получить документы обратно в пунктах выдачи документов.

Стоимость оформления визы не меняется.