Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношение 24-летнего студента Термезского государственного университета за продажу Notcoin. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, ГУВД Ташкента 1 июня получило жалобу и провело доследственную проверку. Установлено, что студент И. Н. использовал свой телефон и пластиковую карту для незаконной деятельности с криптоактивами.

На судебном заседании молодой человек признал себя виновным в совершении правонарушения и заявил, что собрал «криптоактив в Telegram» и продал Notcoin за 800 тысяч сумов. Он попросил суд смягчить наказание, заявив, что не знал о незаконности этого действия. Студент также указал, что является единственным кормильцем в семье.

Суд назначил правонарушителю 10 суток административного ареста по части 1 статьи 155−4 Кодекса об административной ответственности (незаконное приобретение, сбыт или обмен крипто-активов… влечёт административный арест до 15 суток или наложение штрафа от 20 до 30 БРВ). Эта ответственность введена в начале года.

Суд также постановил уничтожить принадлежащие студентку телефон Galaxy A30 и банковскую пластиковую карту.

Notcoin — это игровой Web3-проект, запущенный 1 января внутри экосистемы блокчейна The Open Network (TON). Технически Notcoin представляет собой приложение внутри мессенджера Telegram. Проект привлёк внимание пользователей, включая в Узбекистане, благодаря анонсированной раздаче монет. Разработчики предложили пользователям приложения добывать токены, просто нажимая на экран смартфона. Аудитория игры за пару месяцев превысила 35 млн человек.

Все крупные криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit, объявили о начале торгов токеном NOT игры Notcoin. Теперь их можно конвертировать в токены, работающие на TON, и после листинга торговать ими на биржах.