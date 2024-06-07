В Яшнабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Авария произошла 7 июня в 13:30 на улице Элбека. 26-летний водитель Lacetti врезался в дерево на обочине и погиб на месте от полученных травм. Машина полностью разрушена.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). Ведётся следствие.