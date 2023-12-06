Европейско-узбекская ассоциация по экономическому сотрудничеству (EUROUZ), базирующаяся в Брюсселле, и Делегация Европейского союза в Узбекистане 5 декабря провели официальное открытие филиала EUROUZ в Ташкенте.

EUROUZ — международная некоммерческая неправительственная организация в ЕС, которая выступает платформой для бизнес-нетворкинга и взаимодействия бизнеса и государства. Ассоциация поддерживает европейские компании, работающие в Узбекистане, и узбекистанских предпринимателей, выходящих на рынки Европы.

Ранее деятельность EUROUZ в Узбекистане ограничивалась работой представительского офиса. Официальный филиал, как ожидается, позволит расширить поддержку компаний Узбекистана при освоении европейских рынков и предложить членам EUROUZ из Европы больше помощи в Узбекистане. Филиал EUROUZ в Узбекистане будет также организовывать новые экономические и бизнес-делегации из Узбекистана в страны Европейского союза для развития и укрепления деловых возможностей и потенциала сотрудничества, заявили в ассоциации.

В 2023 году EUROUZ организовала или поддержала 36 мероприятий по расширению делового сотрудничества между ЕС и Узбекистаном, в том числе бизнес-части визитов президента Узбекистана в Италию и Германию, а также визитам нескольких делегаций Европейского союза для встреч с узбекским бизнесом.

На мероприятии собрались более 140 гостей — представители правительства Узбекистана, Евросоюза, европейских и узбекских компаний и дипломатический корпус в Ташкенте.

С приветствиями на официальном открытии ташкентского филиала ассоциации выступили генеральный секретарь EUROUZ Ойбек Шайхов, заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей ЕС Люк Девинь, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бадриддин Абидов и посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

«Евросоюз уже много лет поддерживает работу бизнес-ассоциации Европы и Узбекистана, и сегодня я очень горжусь результатами, — отметила Шарлотта Адриан. — Мы считаем, что включение EUROUZ во всемирную сеть европейских бизнес-организаций будет способствовать расширению деловых обменов между Европой и Узбекистаном и, в свою очередь, укрепит наше партнёрство».

Посол ЕС в Узбекистане напомнила о постоянном росте торговых показателей Евросоюза и Узбекистана, в том числе в рамках системы преференций GSP+. В 2022 году экспорт ЕС в Узбекистан достиг 3,77 млрд евро (рост на 63,9%), а импорт ЕС из Узбекистана — 845 млн евро (рост на 77,1%).

«За этими цифрами стоят истории о том, как наши компании принимали смелые решения инвестировать в рынки друг друга. Я хотела бы воспользоваться сегодняшним случаем, чтобы обратиться к представителям бизнес-сектора: мы рассчитываем на то, что вы ещё более внимательно рассмотрите торговые и инвестиционные возможности на европейском рынке, поскольку мы считаем, что вы являетесь решающим фактором развития партнёрства ЕС-Узбекистан», — сказала Шарлотта Адриан.

Посол также перечислила возможности для экспортёров Узбекистана по улучшению доступа к рынку ЕС: спросом будут пользоваться электронные компоненты для технологичной продукции, а также критически важное сырьё для развития европейской промышленности.

Шарлотта Адриан также обратила внимание предпринимателей на то, что бизнес, ведущийся с Европой, не должен быть направлен на обход санкций, введённых ЕС против России после вторжения последней в Украину.

«Эти санкции не направлены против Узбекистана и вашего бизнеса. Однако для скорейшего достижения мира нам необходимо ваше сотрудничество в предотвращении обхода санкций. Что это означает на практике? Это значит, что мы просим вас быть бдительными, чтобы европейские товары, попавшие в санкционный список, не реэкспортировались в Россию», — подчеркнула посол.

На мероприятии запуска ташкентского офиса EUROUZ представителям 30 узбекских и европейских компаний, которые вступили в ассоциацию в течение года, были вручены официальные сертификаты членства, в их числе — сеть супермаркетов «Корзинка», инвестиционная компания Avesta Investment Group, консалтинговые компании PwC и KMPG, энергетическая компания Voltalia и другие.