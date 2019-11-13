Совет сотрудничества «Узбекистан-Евросоюз» провел 15-е заседание в Брюсселе 11 ноября, сообщила пресс-служба Европейского совета. Заседание проходило под председательством министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Делегацию Узбекистана возглавлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Стороны обсудили программу реформ в Узбекистане и вопросы, касающиеся обеспечения верховенства закона и отношений в области торговли, инвестиций и энергетики. Совет сотрудничества также рассмотрел вопросы эффективного управления, роль гражданского общества и меры по улучшению делового климата в Узбекистане.

Заседание Совета сотрудничества.

ЕС приветствовал прогресс в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и стремлении к получению статуса бенефициара Всеобщей системы преференций+ (GSP+ — EU General System of Preferences) — режим беспошлинного ввоза большинства товаров. Были также обсуждены вопросы прав человека, отмечается в сообщении.

На заседании был отмечен и прогресс в переговорах по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС, стартовавших в ноябре прошлого года. На сегодняшний день состоялись три официальных раунда переговоров, четвертый планируется провести в декабре.

«Переговоры проходят успешно и ускоренными темпами. Мы надеемся, что сможем завершить их в 2020 году, хотя еще предстоит проделать определенную работу», — сказал Пекка Хаависто.

На пресс-конференции по итогам заседания Абдулазиз Камилов рассказал, как продвигаются переговоры по вступлению Узбекистана в ВТО и есть ли у страны с Евросоюзом «неснятые вопросы в торговле», в том числе по экспорту узбекской продукции, включая текстиль.

«Мы [конкретные] сроки пока не обозначаем, но, естественно, есть стремление завершить весь переговорный процесс как по подписанию соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, так и по вступлению в ВТО как можно быстрее. В этом плане ведется серьезная работа», — подчеркнул глава МИДа.

Абдулазиз Камилов и Пекка Хаависто.

Министр отметил, что сейчас у Узбекистана нет ограничений по хлопковой продукции с Европейским союзом, «потому что все проблемы, которые были связаны, в частности, с детским и принудительным трудом, они с повестки дня сегодня сняты».

Абдулазиз Камилов добавил, что остаются вопросы с точки зрения развития торговых и экономических отношений. «Но, на наш взгляд, сегодня нерешаемых проблем практически нет. Есть обоюдное желание, есть стремление решить эти проблемы», — сказал он.

В этот же день Абдулазиз Камилов и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс подписали соглашения о финансировании проектов технического содействия «Вступление Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию» и «Вклад развития ЕС в Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья».

МИД.

Как сообщила пресс-служба МИД страны, размер грантовых средств, выделяемых в рамках проекта по вступлению страны в ВТО, составляет 5 млн евро. Проект предусматривает содействие Узбекистану в процессе присоединения к организации в целом, включая подготовку необходимых документов, а также повышении знаний специалистов по соглашениям ВТО и международной торговой системе.

Грантовые средства по проекту Многопартнерского трастового фонда в размере 5,2 млн евро будут направлены на реализацию проектов фонда в регионе Приаралья.