С 1 по 3 июня в Мунгёне (Южная Корея) состоялся чемпионат мира по тхэквондо WT среди военных. Единоборцы из Узбекистана завоевали 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых, благодаря чему и мужская, и женская сборные стали первыми в общекомандном зачёте. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Медалисты
Золото:
-68 кг: Улугбек Рашитов;
-80 кг: Джасур Джайсунов;
-87 кг: Шухрат Салаев;
+87 кг: Никита Рафалович;
-62 кг: Феруза Содикова;
-73 кг: Гулсанам Алижонова.
Серебро:
-57 кг: Мадина Мирабзалова;
+ 73 кг: Светлана Осипова.
Бронза:
-46 кг: Самира Адашалиева;
-49 кг: Зухра Тоджиматова;
-53 кг: Маржона Примова;
-67 кг: Озода Собиржонова.
В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов более чем из 20 стран.