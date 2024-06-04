С 1 по 3 июня в Мунгёне (Южная Корея) состоялся чемпионат мира по тхэквондо WT среди военных. Единоборцы из Узбекистана завоевали 12 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых, благодаря чему и мужская, и женская сборные стали первыми в общекомандном зачёте. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Медалисты

Золото:

-68 кг: Улугбек Рашитов;

-80 кг: Джасур Джайсунов;

-87 кг: Шухрат Салаев;

+87 кг: Никита Рафалович;

-62 кг: Феруза Содикова;

-73 кг: Гулсанам Алижонова.

Серебро:

-57 кг: Мадина Мирабзалова;

+ 73 кг: Светлана Осипова.

Бронза:

-46 кг: Самира Адашалиева;

-49 кг: Зухра Тоджиматова;

-53 кг: Маржона Примова;

-67 кг: Озода Собиржонова.

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов более чем из 20 стран.