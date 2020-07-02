Антимонопольный комитет подготовил проекты документов об отмене эксклюзивных прав, индивидуальных налоговых и таможенных льгот, преференций, которые предоставлены отдельным предприятиям и негативно влияют на конкурентную среду, сообщила пресс-служба ведомства.

В проектах предлагается отменить монополии и эксклюзивные права таких предприятий, как «Узметкомбинат» (по заготовке черных металлов), «Узвторцветмет» (по заготовке цветных металлов), «Давлатбелгиси» (по изготовлению различных бумажных изделий), предприятий Агентства «Узстандарт» (по поверке средств измерений и выдаче макетов штрих-кодов) и другие.

Вместо монопсонии (право эксклюзивного закупщика) «Узметкомбинат» и «Узвторцветмет» комитет предлагает создать независимое предприятие по закупке лома и отходов черных и цветных металлов путем выделения из состава «Узметкомбинат» и «Узвторцветмет» специализированных пунктов.

Предприятие должно будет продавать лом и отходы черных и цветных металлов исключительно на биржевых торгах, обеспечив равный доступ к сырью всех производителей изделий из металла.

В документах также предусматривается отмена льгот и преференций для членов различных ассоциаций как «Узбекипаксаноат», «Узёгмойсаноат», «Узэлтехсаноат», «Паррандасаноат», «Узбекистонасаларичилари», производителей картофеля, «Узчармсаноат», Народного банка, Микрокредитбанка, Агроэкспортбанка, отдельных хлопково-текстильных кластеров и других.

Обсуждение проектов (указа и закона) продлится до 16 июля.