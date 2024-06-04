3 июня в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента Cobalt сбил 26-летнюю девушку, которая с подругой переходила улицу в неположенном месте. Видео об этом появилось в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ахмада Югнаки.

На видео с регистратора видно, как автомобиль сбивает девушку, неожиданно появившуюся на его полосе из-за других машин, которые пропускают двух девушек.

Девушка отлетает вперёд на несколько метров. Вторая девушка успевает остановиться.

Недалеко от места происшествия есть светофор и пешеходный переход.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами. Ведётся следствие.