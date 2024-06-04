На выборах президента в Мексике победила 61-летняя учёная и бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. По подсчётам Национального избирательного института Мексики она набрала более 59% голосов.
Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории страны. CNN назвал это «историческим достижением для страны, известной своей глубоко патриархальной культурой». Она была выдвинута на выборы коалицией Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю»), в которую вошли три партии, в том числе правящая партия Morena действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обрадор считается политическим наставником Шейнбаум, отмечает Reuters. Согласно конституции, президентский срок в Мексике ограничен шестью годами, поэтому он не смог участвовать в выборах, несмотря на широкую поддержку у мексиканцев за реформы в борьбе с бедностью.
Как ожидается, Шейнбаум вступит в должность 1 октября. «Я благодарна за то, что впервые за 200 лет существования республики я стану первой женщиной-президентом Мексики», — сказала она, выступая перед своими сторонниками.
https://x.com/Claudiashein/status/1797562031173947588/video/1
- Клаудия Шейнбаум физик по образованию, у неё докторская степень. В 2007 году она стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира за работу в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата. Начала свою политическую карьеру в 2000 году. В 2015 году Шейнбаум стала первой женщиной, избранной главой района Тлалпан в Мехико и проработала на этому посту до 2017 года. В 2018 году была избрана мэром Мехико — вновь став первой женщиной на такой должности — и ушла в отставку в июне 2023 года, чтобы баллотироваться на пост президента.
- Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. Они стали крупнейшими в истории страны: в них приняли участие более 98 миллионов избирателей. По их итогам, кроме поста президента, также будут выбраны более чем 20 тысяч выборных должностей, включая сенаторов и мэров.
- CNN отмечает, что выборы были отмечены всплеском насилия. По данным правительства Мексики, с сентября 2023 года в ходе избирательной кампании были убиты более 20 кандидатов.