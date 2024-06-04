На выборах президента в Мексике победила 61-летняя учёная и бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. По подсчётам Национального избирательного института Мексики она набрала более 59% голосов.

Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории страны. CNN назвал это «историческим достижением для страны, известной своей глубоко патриархальной культурой». Она была выдвинута на выборы коалицией Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю»), в которую вошли три партии, в том числе правящая партия Morena действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Обрадор считается политическим наставником Шейнбаум, отмечает Reuters. Согласно конституции, президентский срок в Мексике ограничен шестью годами, поэтому он не смог участвовать в выборах, несмотря на широкую поддержку у мексиканцев за реформы в борьбе с бедностью.

Как ожидается, Шейнбаум вступит в должность 1 октября. «Я благодарна за то, что впервые за 200 лет существования республики я стану первой женщиной-президентом Мексики», — сказала она, выступая перед своими сторонниками.