В Ташкенте привлечена к ответственности 21-летняя девушка, которая в Instagram заявила, что столицу «наводнили» жители областей и что ей приходится от них «убегать», сообщило ГУВД города.

«Вот не приезжали бы в Ташкент такие областные, может, и мы жили бы счастливо, голова бы не болела, верно? Смотрите, среди стольких коров я одна красивая», — говорила девушка на видео. Она также назвала жителей областных «грязными», «харам» и «харыпами».

В суде девушка рассказала, что посетила парк «Локомотив», потом торговую зону Seoul Mun, где было много людей. Это её «немного расстроило», и она «в порыве гнева сказала лишнего».

Подсудимая сказала, что раскаивается в содеянном и принесла извинения.

Суд признал её виновной по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и назначил ей 15 суток ареста.

В социальных сетях появилось ещё одно видео, на котором мужчина, называющий себя отцом девушки, сказал, что она совершила ошибку.

«Её мама тоже из области — кашкадарьинка. Я и сам из области — кокандец», — добавил он.