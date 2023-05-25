Газохимический комплекс на базе технологии МТО (Methanol to Olefin, синтез этилена и пропилена из метанола) подписал соглашение с американской компанией Air Products о переработке промышленных газов с целью строительства завода по производству метанола, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГХК МТО.

Этот объект, известный как «Метанольный остров», будет иметь мощность в 1,34 миллиона тонн продукции в год и станет частью газохимического комплекса по производству олефинов из метанола в Узбекистане, добавили в компании.

Объект будет построен в свободной экономической зоне «Каракуль» в Бухарской области Узбекистана на площади в 15 га. Планируемый срок введения в эксплуатацию — 2025 год, а ожидаемый срок эксплуатации — 25 лет.

В сообщении отмечается, что технологии, применённые на ГХК МТО, позволяют перерабатывать специфичный для Узбекистана природный газ с низким содержанием ценных компонентов в полимерные продукты с высокой добавленной стоимостью, с производственной мощностью более 1,1 миллиона тонн в год.

ГХК МТО будет производить:

полипропилен (250 тысяч тонн в год), используемый для производства искусственного волокна, электротехники и автомобильных компонентов;

полиэтилен низкой плотности (80 тысяч тонн в год), являющийся сырьём для производства труб, изоляционных материалов, упаковочной и пищевой плёнки, формовочных изделий;

этиленвинилацетат (100 тысяч тонн в год), используемый для производства напольных покрытий, обуви и спортинвентаря;

полиэтилентерефталат (300 тысяч тонн в год), который также может использоваться для производства тары, плёнок и синтетических волокон;

полиэтилен высокой плотности (280 тысяч тонн в год), который будет использован для производства труб и фитингов, бочек и топливных канистр, контейнеров для заморозки, защитных шлемов и мебельной фурнитуры.

В компании отметили, что завод обеспечит устойчивое снабжение метанолом, водородом и другими техническими газами, в частности, кислородом и азотом, которые необходимы для производственных процессов ГХК МТО.

«Мы рады сотрудничать с Air Products, ведущей мировой компанией по производству промышленных газов, в качестве партнёра. Air Products зарекомендовала себя как надёжный поставщик проверенных решений, которые могут гарантировать нам как высокое качество, так и требуемый объем необходимой нам продукции. Инвестиции Air Products демонстрируют степень заинтересованности, проявляемой международными компаниями к перспективам индустриального развития Узбекистана», — сказал генеральный директор ГХК МТО Масрур Шакиров.

После завершения объекты на «Метанольном острове» будут включать цех по производству водорода и воздухоразделительную установку, которые будут производить в основном водород, кислород и азот, а также установку по производству метанола для производства синтез-газа и его дальнейшей конверсии в метанол. Процесс основан на технологии Haldor Topsoe, отмечается в сообщении.