Китай до конца 2024 года вернёт гигантских панд в Смитсоновский национальный зоопарк Вашингтона в США. Там ожидают молодую пару бамбуковых медведей — самца Бао Ли и самку Цин Бао, им по 2 года.

Зоопарк объявил о возвращении панд 29 мая, сопроводив эту новость видео с участием первой леди США Джилл Байден. «Мы с нетерпением ждём этого исторического момента и отпразднуем его тут, в столице нашей страны», — радостно объявила супруга американского президента и, поймав брошенную ей из-за кадра плюшевую панду, добавила: «Официально! Панды возвращаются в Вашингтон!».

Панды приедут в рамках соглашения между зоопарком и Китайской ассоциацией дикой природы (CWCA). Животные передаются в аренду на 10 лет. Зоопарк будет платить взнос CWCA за их содержание в размере 1 млн долларов ежегодно для поддержки их исследований и усилий по сохранению.

Все панды мира принадлежат Китаю. Пекин традиционно отправляет медведей в зоопарки дружественных стран в качестве благодарности. Эту практику называют панда-дипломатией. С 1941 по 1984 год китайское правительство дарило панд другим странам. В 1984 году власти КНР объявили панд национальным достоянием и стали передавать их только в аренду. В договорах прописывается, что панды и все их потомки остаются в собственности Китая, а рождённые детёныши отравляются обратно в КНР к четырёхлетнему возрасту.

The Washington Post отмечает, что заявление о возвращении панд стало неожиданностью, учитывая напряжённые отношения между США и Китаем. Медведи «гостили» в США с 1970-х годов, но в последние несколько лет Пекин стал забирать панд из американских зоопарков и некоторые наблюдатели увидели в этом политическую подоплеку.

В ноябре 2023 года на родину из зоопарка Вашингтона вернулись большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёныш Сяо Цицзи. Мэй Сян и Тянь Тянь прожили в Вашингтоне пару десятилетий и стали символом зоопарка. Им устроили большие проводы.

Уход за пандами и их изучение обходятся дорого, поэтому зоопарк уже объявил сбор 25 млн долларов, чтобы покрыть расходы. Зоопарк также запустил кампанию «Панды едут!» (The pandas are coming) с продажей свежих сувениров.

Бао Ли и Цин Бао. Фото: Смитсоновский национальный зоопарк Вашингтона.

О том, что Китай может вернуть панд в Соединённые Штаты намекнул глава КНР Си Цзиньпин после личной встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Он назвал панд «посланниками дружбы между китайским и американским народами». В конце апреля этого года Китайская ассоциация охраны дикой природы также сообщила, что Пекин отправит пару панд в зоопарк Сан-Диего в штате Калифорния в аренду на 10 лет.