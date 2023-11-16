Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в резиденции Филоли под Сан-Франциско 15 ноября четырёхчасовые переговоры, сообщает СNN. Встреча прошла на полях саммита АТЭС.

Это первый визит китайского лидера в США за шесть лет, а также первая двусторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина за последний год.

На пресс-конференции Байден назвал встречу с Си «одной из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были». Американский президент заявил, что они также договорились поднимать телефонную трубку в периоды разногласий. «Это важный прогресс», — отметил глава США.

«Отношения Китая и США никогда не были гладкими на протяжении последних 50 и более лет», — сказал Си, добавив при этом, что «повернуться спиной друг к другу — не вариант».

«Китай и США различаются по истории, культуре, социальной системе и пути развития, однако пока они уважают друг друга и сосуществуют в мире… они будут полностью способны подняться над разногласиями», — добавил китайский лидер. «Планета Земля достаточно велика, чтобы обе страны могли добиться успеха».

The New York Times пишет, что переговоры Байдена и Си ни к чему не привели, кроме «обещания продолжать говорить». Издание отмечает, что стороны достигли скудного прогресса в вопросах, которые «поставили две страны на грань конфликта».

Сам Байден так описал цель переговоров: «Мы, Китай и США, находимся в конкурентных отношениях. А моя задача — сделать их рациональными и управляемыми, чтобы они не скатились к конфликту. И это в общем все».

Уже в разговоре с журналистами после встречи с Си Байден заявил, что по-прежнему продолжает считать китайского лидера диктатором. «Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — сказал Байден журналистам в ответ на вопрос, поменял ли он своё мнение после переговоров.

МИД Китая назвал заявление Байдена «крайне неверным» и «безответственной политической манипуляцией».

Главные итоги встречи

США и Китай возобновят прямое военное взаимодействие. Пекин и Вашингтон оборвали военные контакты на высоком уровне в августе 2022 года, когда бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Как пишет CNN, восстановление военных каналов связи необходимо, чтобы «избежать недопонимания или просчётов», которые, как опасаются официальные лица США, могут привести к открытому конфликту. США и Китай договорились усилить борьбу с глобальным незаконным производством и оборотом наркотиков, включая такие синтетические наркотики, как фентанил. Для этой цели стороны создадут рабочую группу по координации действий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Белого дома. The Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Китай согласился ужесточить экспорт товаров, связанных с производством фентанила, который является основной причиной передозировок наркотиками в США. США и Китай согласились в необходимости устранять риски, связанные с системами искусственного интеллекта. Для этого будут проводиться консультации между правительствами двух стран. Байден и Си обязались работать над значительным увеличением регулярных пассажирских рейсов. Лидеры двух стран также выступили за расширение образовательных, студенческих, культурных, спортивных и деловых обменов. В отношении Тайваня Байден подчеркнул, что американская политика «одного Китая» не изменилась, но США выступают против любых односторонних изменений статус-кво. «Мы ожидаем разрешения межпроливных разногласий мирными средствами», — отметил он.



Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал тайваньский вопрос «самым важным и чувствительным» в китайско-американских отношениях. По мнению китайского лидера, США выразить свою позицию неподдержки «независимости Тайваня» в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. «Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно», — сказал он. Китай вернёт в американские зоопарки больших панд и готов продолжать сотрудничество с США по сохранению этих животных, заявил Си Цзиньпин. Он назвал панд «посланниками дружбы между китайским и американским народами». Лидер КНР не стал раскрывать детали, когда и в какие зоопарки вернутся панды, но намекнул, что следующая пара, скорее всего, прибудет в калифорнийский зоопарк в Сан-Диего, пишет The Guardian.