В социальных сетях распространилась новость о том, что 1 июня на пляж озера в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте на пляж собираются «выпустить» 10 тысяч пластиковых уток.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана заявило, что «решительно осуждает такое поведение и сообщает, что подобные случаи влекут за собой ответственность в соответствии с законом».

Фото: Минэкологии.

Специалисты министерства выехали в парк и провели разъяснительную работу с должностными лицами. Им выдано строгое предупреждение о том, что подобные действия являются грубым нарушением законов «Об охране природы» и «Об отходах» и влекут за собой ответственность.

«Министерство призывает руководство парков и зон отдыха не осуществлять действий, наносящих вред окружающей среде. Также призывает блогеров и активистов социальных сетей продвигать идеи, направленные на сохранение природы, создание социальных роликов в этом направлении. Министерство готово оказать содействие в данном вопросе», — говорится в заявлении.

В министерстве напомнили статью 62 Конституции: «Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде».

«Пластиковые изделия долго не разлагаются и в качестве отходов наносят большой вред природе. Поэтому призываем защищать природу и сохранять чистоту окружающей среды для себя и наших детей!» — призвали в Минэкологии.

Ранее экоблогер Урикгули (Мутабар Хушвактова) написала: «Разве они не могут придумать что-то ещё, чтобы поднять настроение людям?» Выброшенные утки «в конечном итоге попадут на полигон и загрязнят почву микропластиком. Микропластик вернётся на ваш стол в составе овощей, фруктов и воды», — отметила она.