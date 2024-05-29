Новые высотные здания «Узпромстройбанка» (SQB), «Асакабанка» и «Алокабанка» на территории делового центра Tashkent City в столице будут проданы через открытые торги. Об этом сообщило Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана.

Для организации процесса продажи в качестве консультанта привлекается KPMG.

АУГА координирует действия госбанков (владельцев активов) и консультантов по организации этих процессов.

На первом этапе консультант будет изучать интерес инвесторов к приобретению этих бизнес-центров.

«Интерес рынка к приобритению данных активов будет изучаться путём рассылки инвесторам, в том числе международным инвесторам, инвестиционных тизеров, подготовленных KPMG, и установления с ними индивидуальных обсуждений. Подход к механизму продажи сформируется на основе изучения интереса инвесторов к приобретению данных бизнес-центров и их мнений, в каком виде они хотели бы приобрести, в частности, в виде всего здания или разделённого на лоты», — говорится в сообщении.





«Узпромстройбанк» владеет 33-этажным зданием с общей площадью 82,28 тысячи кв. м, «Асакабанк» — 26-этажным зданием площадью 66,2 тысячи кв. м, «Алокабанк» — 26-этажным зданием площадью 81,44 тысячи кв. м.

В инвестиционной программе на 2020−2022 годы эти здания назывались «офисными зданиями банков премиум-класса». Объект «Узпромстройбанка» оценивался в 137 млн долларов, «Асакабанка» — 102 млн долларов, «Алокабанка» — 100 млн долларов. Банки вложили в эти проекты собственные средства.

Ранее сообщалось о возможных планах «Узпромстройбанка» построить 21-этажное здание с торгово-развлекательным центром, офисами и квартирами в Яшнабадском районе столицы на месте его филиала.