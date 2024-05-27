Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая провёл в резиденции «Куксарой» встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в узком формате.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, рассматривались вопросы «дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества». Президенты также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

По данным пресс-службы Кремля, Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что визит Владимира Путина «на самом деле будет историческим».

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Он выразил благодарность, что президент РФ выбрал для одного из первых визитов Узбекистан: «Это большое уважение к Узбекистану и многонациональному народу Узбекистана».

Президент Узбекистана отметил, что страны уже достигли показателя товарообороте в 10 млрд долларов. «Рост в этом году — 30%, это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Есть реальные успехи», — сказал он.

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Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за поддержки его инициативу провести в рамках визита форум регионов двух стран. В нём примут участие 28 руководителей регионов.

«Когда мы регионам не мешаем, а помогаем, результат будет очень высокий. Так что, думаю, сегодняшний день даст свои положительные результаты», — отметил президент Узбекистана.

Владимир Путин заявил: «Приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация неслучайно. Это подчёркивает наш особый характер и стратегического партнёрства, и союзнических отношений».

«Темпы развития экономических связей, действительно, очень впечатляют», — сказал президент России. Однако по российской статистике товарооборот «чуть поменьше». «Но в целом 15,5% мы занимаем в вашем товарообороте, неплохой результат. И я уверен, будет больше, имея в виду темп: за первый квартал этого года, по нашей статистике, достаточно строгой, 20% с лишним. Это прилично, очень хороший результат», — добавил он.

«Благодаря вашим усилиям, благодаря усилиям правительства Узбекистана наши торгово-экономические связи диверсифицируются и имеют хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий. Это самое главное. Ну и традиционные направления взаимодействия тоже поддерживаются на хорошем уровне и развиваются хорошими темпами», — отметил президент РФ.

Он согласился с Шавкатом Мирзиёевым, что форум регионов — это очень важное направление и что здесь главное «людям не мешать, создавать условия». «Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей, здесь нет никаких сомнений», — заявил Владимир Путин.

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По информации пресс-службы президента Узбекистана, президенты достигли договорённости о запуске Совместной инвестиционной платформы для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.

Они предметно рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сферах энергетики, в том числе атомной, сельского хозяйства, инноваций, миграции, безопасности и других.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договорённости об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.

Была дана высокая оценка развитию разнопланового культурно-гуманитарного обмена. В ходе визита будет принята Программа культурного сотрудничества.

В преддверии визита Владимира Путина прошли встречи парламентариев, политические консультации, выставка «Иннопром», конференции ректоров ведущих инженерно-технических вузов и руководителей медицинских учреждений двух стран. В Ташкенте также продолжаются мероприятия Недели русского искусства.