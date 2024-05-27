Торжественная церемония встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, накануне вечером прибывшего с государственным визитом в Узбекистан, прошла в резиденции «Куксарой» в Ташкенте в понедельник.





На площади перед резиденцией были вывешены государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул.





«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло встретил высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Прозвучали государственные гимны», — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.





«Под звуки военного оркестра лидеры обошли строй почётного караула и поприветствовали членов официальных делегаций», — отмечается в сообщении.





После совместного фотографирования начались переговоры глав государств в узком составе. За ними последуют переговоры делегаций двух стран в расширенном составе.





Президенты также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России. Для участия в нём в Ташкент прибыли руководители ряда регионов РФ.