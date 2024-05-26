Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Ташкент. В столичном аэропорту его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

В рамках визита, основные мероприятия которого намечены на понедельник, запланировано обсуждение вопросов развития узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Президенты двух стран также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

По итогам визита ожидается подписание пакета документов о сотрудничестве.

Ташкент к визиту украсили флагами двух стран. На экранах по всему городу размещены приветствия Владимиру Путину и других официальных лиц России.

Это второй государственный визит Владимира Путина после переизбрания в марте. Первый был в Китай в середине мая.

Предыдущий государственный визит Владимира Путина в Узбекистан состоялся в октябре 2018 года.

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Фото пресс-службы президента Узбекистана.