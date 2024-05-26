Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Ташкент. В столичном аэропорту его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

В рамках визита, основные мероприятия которого намечены на понедельник, запланировано обсуждение вопросов развития узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Президенты двух стран также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

По итогам визита ожидается подписание пакета документов о сотрудничестве.

Ташкент к визиту украсили флагами двух стран. На экранах по всему городу размещены приветствия Владимиру Путину и других официальных лиц России.

Это второй государственный визит Владимира Путина после переизбрания в марте. Первый был в Китай в середине мая.

Предыдущий государственный визит Владимира Путина в Узбекистан состоялся в октябре 2018 года.

Фото

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

владимир путин, россия, шавкат мирзиёев

Фото пресс-службы президента Узбекистана.