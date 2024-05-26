По прибытии в Ташкент президент России Владимир Путин в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил парк «Янги Узбекистон».





Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, Владимир Путин возложил венок к Монументу Независимости.





В ходе краткого осмотра комплекса президенту РФ была представлена информация о содержании и особенностях данного архитектурного ансамбля.





Шавкат Мирзиёев также рассказал Владимиру Путину о проекте строительства Нового Ташкента и Олимпийского городка.





Владимир Путин находится в Узбекистане с государственным визитом. Основные переговоры и мероприятия запланированы на понедельник.