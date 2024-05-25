На некоторых улицах Ташкента будет ограничение движение транспортных средств 26−27 мая, сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД.

Это объясняется «в связи с проведением крупных международных мероприятий, а также продолжением работ по благоустройству и строительству».

«В эти дни мы рекомендуем водителям по возможности избегать поездок в город Ташкент, если в этом нет срочной необходимости», — говорится в сообщении.

В случае ограничения движения транспорта на определённых улицах, СБДД просит водителей «неукоснительно соблюдать требования сотрудников ДПС, а также дорожных знаков и разметки».

Напомним, что 26−27 мая состоится государственный визит президента России в Узбекистан. Вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым он также примет участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и РФ