Учащийся 9-го класса, управлявший трактором, погиб в результате наезда поезда в Бувайдинском районе Ферганской области. Об этом рассказывается в программе Markaziy studiya телеканала MY5.

Школьник выехал на железнодорожные пути, где в трактор врезался поезд. Подросток скончался на месте. Машина получила серьёзные повреждения.

Обсуждения ЧП с участием родителей и местных жителей прошло в школе, где учился мальчик.

Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что в таких случаях вина не может быть возложена на машиниста, поскольку быстро остановить поезд невозможно, тормозной путь может составлять сотни метров.