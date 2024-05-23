Путепровод по улице Абдуллы Кадыри в Ташкенте, проходящий рядом с парком Навруз и гостиницей Ramada Tashkent, закрыт для движения транспорта до 25 мая включительно. Это связано с ремонтными работами, сообщил хокимият столицы.

Администрация принесла извинения за неудобства и рекомендовала водителям пользоваться альтернативными маршрутами.

Путепровод был построен в 2014 году. Его открывал первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Отметим, что по причине ремонта до 26 мая также закрыты часть Малой кольцевой автодороги и часть ул. Карасарай.