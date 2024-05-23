В Сурхандарьинской области повреждены два археологических памятника. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, которая провела проверку вместе с Агентством культурного наследия.
В Денауском районе граждане С. С. и М. С. для строительства дома расчистили 585 кубометров площади исторического объекта «Корабогтепа-1», относящегося
В Сариасийском районе частная компания для возведения теплицы разрушила 3500 кубометров площади археологического памятника «Хайвонтепа», относящегося
По данным фактам возбуждено уголовное дело. В Генпрокуратуре напомнили, что за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Ранее сообщалось о повреждении четырёх археологических памятников в Сурхандарье, на территории которых были построены жилые дома, хлев и туалет.