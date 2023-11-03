В Шерабадском районе Сурхандарьинской области четырём археологическим памятникам нанесён ущерб на 7 млрд сумов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В частности:
- в результате строительства дороги отрезано 40 кв. м памятника «Таллаган тёпа», датируемого
V—I векамидо н. э. — ущерб на 888 млн сумов;
- в результате строительства жилых домов разрушено 200 кв. м памятника «Гуринтепа», относящегося
к V—VIII вв.екам — на 4,7 млрд сумов;
- на 12 кв. м памятника «Хушвакт тёпа» (I-IV века) был построен туалет — 266 млн сумов;
- в результате строительства хлева на территории 56 кв. м. памятника «Тоштепа»
V—VII веков— 1,2 млрд сумов.
В отношении должностных лиц районного хокимията и других возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.