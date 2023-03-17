Правоохранительные органы проводят проверки по пресечению незаконной деятельности на газовых заправках и субъектов предпринимательства, работающих под брендом Shaffof, сообщает УзА.

В частности, изучаются случаи незаконного использования сетей электроснабжения и газа на 101 автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, принадлежащей 73 хозсубъектам под брендом Shaffof.

Логотип метановой заправки Shaffof совпадает с логотипом совместного предприятия Shaffof Metan Sanoat, основным видом деятельности которого является изготовление стальных бесшовных газовых баллонов высокого давления для сжатого природного газа и комплектующих деталей для газобаллонного оборудования. СП также имеет производство цемента (Shaffof sement sanoat).

Учредителями Shaffof Metan Sanoat являются Ойбек Ровшанович Тошматов (35,6%), торговая компания Silu Dunli Urumchi (49,1%) и Farg’ona Metan Gaz Servis (15,3%).

Ойбек Тошматов также владеет долями в ряде компаний, в том числе Metan Trans Servis, Ivon Plast-Polimer Tehnologi и других.