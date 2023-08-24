Алексей Хен: Недавно проект постановления защитили перед премьер-министром. В целом могу сказать, что документ в основной части поддержан и одобрен. Премьер-министр предложил усилить нормативную базу. Его предложения уже внесли в текст проекта. Ожидаем подписания документа в ближайшее время.



Думаю, на реализацию большой идеи этого проекта понадобится порядка двух лет. Потому что за год мы должны всё привести в порядок: подготовить схему, сделать сверку паспортов, доработать реестр, разработать все требования, заключить договоры. Затем уже начнётся приведение в соответствие того, что не подходит новым правилам.



Рекламные агентства нас уже понимают, хотя недовольные, конечно будут. Больше всего все хотят, чтобы были понятные правила, поэтому мы всё делаем максимально прозрачно. Мы будем показывать, что и как делать, всё объяснять, учить, потому что беспорядок никому не выгоден — ни гражданам, ни бизнесу, ни властям.

