Алексей Хен:
Между ними есть тонкая грань. Согласно статье 5 закона «О защите прав потребителей»
, все коммерческие объекты обязаны указывать наименование, место своего положения и часы работы. Если предприниматель показывает конкретные товары, цены, скидки, акции и призывать купить товар или услуги, это уже реклама.
Вывески — это тоже отдельная больная тема. Когда в 2020 году города немного почистили от внешней рекламы, её стало меньше, но вывесок стало больше — они разные, яркие, не стандартизированные. Каждый предприниматель хочет выделиться, сделать вывеску побольше, и в итоге всё это выглядит как лоскутное одеяло, а вывески постепенно превращаются в рекламу, создают информационный шум и портят облик города.
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