Президент своим указом от 10 марта назначил Мехриддина Раззоковича Абдуллаева заместителем председателя Счётной палаты Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Мехриддин Абдуллаев (1969 г. р.) с января 2020 года по март 2023 года работал председателем правления «Узбекнефтегаза». Эту компанию вновь возглавил Баходиржон Сидиков.

В 2017—2020 годы работал первым заместителем председателя Счётной палаты Узбекистана. Выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Ташкентского государственного юридического института (2005).

Ранее, с 2016 года, работал первым заместителем хокима Бухарской области по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодёжной политики, а после обновления структуры управления хокимиятов в 2017 году — первым заместителем хокима области по вопросам экономики и предпринимательства.

В 2010—2012 годах был исполнительным директором внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов, в 2012—2015 годах — заместителем министра финансов, в 2015—2016 годах — исполнительным директором Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов.

В 2006—2010 годах работал первым заместителем председателя правления Национального банка Узбекистана, в 2003—2006 годах — начальником главного управления Центрального банка по Бухарской области.