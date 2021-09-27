Встреча сопредседателей узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития России Максима Решетникова состоялась в Ташкенте 26 сентября, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

На встрече были анонсированы результаты совместной работы по проекту «Агроэкспресс», который предусматривает регулярную и быструю доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент-Москва.

«Сейчас подготовка проекта на финальной стадии. Мы проработали процедуры для максимально бесшовного и быстрого прохождения товаров, а также специальные тарифные условия на железнодорожные перевозки, — сказал Максим Решетников. — Рассчитываем, что первая пилотная поставка свежих фруктов и овощей из Узбекистана состоится уже в ноябре этого года, а на постоянной основе „Агроэкспресс“ начнет курсировать в декабре».

По словам главы Минэкономразвития, в перспективе это поможет обеспечить внутренний рынок России качественной продукцией в межсезонье и внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен. «Россия этими же железнодорожными составами будет экспортировать в Узбекистан продукцию своего агропромышленного комплекса», — добавил Максим Решетников.

Говоря о работе межправкомиссии, Максим Решетников сообщил, что большинство поручений, которые носят долгосрочный характер, активно прорабатываются профильным ведомствами России и Узбекистана. «Среди них были важные вопросы, которые долгое время не имели решения. Они связаны с торговыми барьерами, с акцизами, которые взимались при ввозе российской продукции в Узбекистан, со строительством ряда объектов. На сегодняшний день они решены», — подчеркнул он.

Еще одной темой встречи стали вопросы подготовки к вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Максим Решетников выразил готовность Минэкономразвития оказывать экспертную поддержку узбекистанским партнерам. Решено, что в декабре состоится заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.