Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 19 декабря выступил с посланием на расширенном заседании Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, в котором рассказал о планах на следующий год.

По итогам 2021 года должен быть обеспечен рост основных экономических показателей, отметил градоначальник. Прогнозируется, что валовой региональный продукт увеличится на 5,1% до 88,8 трлн сумов (в 2020 году ожидается 84,5 трлн сумов), объём промышленного производства — 66,9 трлн сумов (+5,8%), объем услуг — 89,5 трлн сумов (+9,8%).

На основе анализа импорта по программе локализации сформировано 103 новых проекта на 864 млрд сумов. В результате их запуска должно быть обеспечено импортозамещение продукции примерно на 83,8 млн долларов, а также экспорт на 11,7 млн долларов, в общей сложности намечено создать 1220 новых рабочих мест.

Запланировано 742 новых инвестиционных проекта, запуск которых ожидается до конца 2021 года, с созданием 22,6 тысячи рабочих мест.

В следующем году планируется экспортировать промышленную продукцию на 787 млн долларов, овощи и фрукты на 65 млн долларов (всего — 852 млн долларов).

В городе планируется открыть 15092 новых малых предприятия за счет вовлечения населения в предпринимательскую деятельность и поддержки их деятельности.

Ожидается, что доходы госбюджета составят 12 трлн 191 млрд сумов, в том числе 4 трлн 46 млрд сумов поступлений в местный бюджет.

Всего за счет программы по комплексному развитию регионов и отраслей, организации и расширению крупных и малых проектов в промышленности, сфере услуг и других сферах планируется создать 56 тысяч новых постоянных рабочих мест.

В сфере строительства в связи с празднованием 30-летия независимости страны в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию ряд крупных объектов. Это Центр исламской цивилизации, здание «Цифрового Ташкента», шесть станций на Сергелийской линии метро и второй этап линии надземного метро от станции «Куйлюк», реконструкция улицы Ахмада Дониша, строительство путепровода в Сергелийском районе и другие.

До конца августа 2021 года планируется запустить две линии скоростного автобуса (BRT) общей протяженностью 30 км.

Намечено завершить благоустройство и создание прогулочной зоны на участке длиной 4,9 км канала Карасу, проходящего через Мирзо-Улугбекский, Яшнабадский и Мирабадский районы, на отрезке в 1,2 км коллектора Каракамыш, протекающего через Юнусабадский район и на 1,7 км канала Анхор в Чиланзарском районе. На 2-километровом участке канала Жун в Сергелийском районе планируется укрепить береговую линию и русло.

В сфере ЖКХ в 2021 году планируется построить 7,8 км новых сетей питьевого водоснабжения и провести капитальный ремонт 64,7 км старых сетей, а также 3,82 км канализационных сетей.

В сотрудничестве с французской компанией Suez хокимият Ташкента намерен приступить к реализации семилетнего «перспективного инновационного проекта» — «Плана трансформации водоснабжения Ташкента». Общая стоимость проекта составляет 185,4 млн евро (ранее сообщалось о 142 млн евро), которые будут направлены на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации, а также улучшение управления в соответствии с международными стандартами.

Планируется капитальный ремонт и реконструкция 23,4 км устаревших газовых сетей.

Будет запущен парк инновационных технологий «Яшнабад». Число его резидентов составит 60, будет создано свыше 720 новых рабочих мест.

Региональные программы научной деятельности в области информационных технологий будут финансироваться из местного бюджета. В 2021 году IT-центры запустят во всех районах столицы.

В социальной сфере на основе типовых проектов «Современная школа» будут реорганизованы 4 школы с углубленным изучением математики, 5 — информатики и информационных технологий и 3 — химии и биологии.

В 2021 году будут построены 2 новые школы, проведена капитальная реконструкция 12 школ. На базе средней школы №82 Шайхантахурского района создадут специализированную школу по футболу. Также планируется отремонтировать 42 школьных спортзала, 17 стадионов и 180 спортивных площадок. На 12 центральных улицах намечено организовать дополнительно 50 км пешеходных и велосипедных дорожек.

Небольшие уличные спортивные площадки будут созданы в 128 махаллях. В 2021 году у строящихся многоэтажных домов в Чиланзарском, Сергелийском, Алмазарском и Яшнабадском районах будут построены 13 малых спортплощадок и 6 спортзалов с легкой конструкцией для организации досуга молодежи и популяризации среди неё здорового образа жизни.

На свободных территориях площадью 18,4 тысячи кв. м 12 спортивных сооружений будут построены новые спортсооружения на основе государственно-частного партнерства.

Для обеспечения занятости молодежи во всех районах появятся «Молодежные малые индустриальные зоны», рассчитанные на реализацию проектов молодых предпринимателей и поддержку их инициатив.

К концу апреля будут сданы в эксплуатацию строящийся центр «Устоз-Шогирд» в махалле «Катта Домбирабад» Чиланзарского района и школа ремесленников в махалле «Яккабог».

В здании Ташкентского строительно-коммунального профессионального колледжа в Учтепинском районе организуют «Моноцентр», «Женский центр», «Молодежный центр» и IT-парк.

Еще несколько «Молодежных центров» построят в Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Янгихаётском районах.

В Чиланзарском районе в 2021 году на условиях ГЧП будут построены пять «Молодежных трудовых гузаров», два «Молодежных центра коворкинга», по одному «Молодежному центру», «Молодежному саду», «Молодежному скверу» и «Молодежной библиотеке».

Джахонгир Артыкходжаев выразил уверенность, что изложенные в послании на 2021 год планы будут своевременно и качественно реализованы при поддержке со стороны местных депутатов .

Ранее мы публиковали часть выступления хокима Ташкента о работе, проделанной в столице в 2020 году.