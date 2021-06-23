Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана (МинЖКО) и французская компания Suez International подписали меморандум о совместных действиях по внедрению системы интеллектуального учета воды в Ташкенте, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

В марте 2020 года Suez International, хокимият Ташкента, «Тошкент шахар сув таъминоти» и МинЖКО заключили соглашение о совместном управлении в связи с реализацией проекта «План трансформации водного сектора Ташкента». Соглашение заключается в расширении возможностей и производительности оператора водоснабжения и водоотведения путем внедрения датчиков и систем контроля, инструментов анализа, а также технической помощи и обучения персонала.

Подписанный меморандум закрепляет руководящие принципы сотрудничества между сторонами во внедрении интеллектуальной системы учета воды для Ташкента.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что в сотрудничестве с французской компанией Suez хокимият Ташкента намерен приступить к реализации семилетнего «Плана трансформации водоснабжения Ташкента». Общая стоимость проекта составляет 185,4 млн евро, которые будут направлены на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации, а также улучшение управления в соответствии с международными стандартами. В мае в ходе восьмого заседания узбекско-французской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан протокол о финансировании этого проекта.